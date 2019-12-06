Около миллиона кыргызстанцев смогли ощутить улучшение качества связи

Около миллиона кыргызстанцев смогли почувствовать улучшение качества связи и более высокую скорость мобильного интернета 4G LTE в сети Мобильного оператора О! благодаря плановым работам технических специалистов компании.

Масштабный этап работ по модернизации сети 4G LTE затронул все районы Бишкека, а также города и села Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской и Нарынской областей.

Улучшения произведены

в 50 населенных пунктах Чуйской области: в городах Гавриловка, Кант, Токмак, Кара-Балта, Каинды, в жилмассивах «Ала-Тоо», «Тынчтык», «Акыл-Ордо», «Бирдик», «Алтын-Казык», в селах Айдарбек, Ак-Башат, Арал, Алтын, Кара-Суу, Дружба, Гидростроитель, Кен-Булун, Чалдыбар, Панфиловское, Военно-Антоновка, Комсомольское, Орок, Манас, Новопавловка, Сокулук, Кунтуу, Ивтановец, Дачи-СУ, Студенческое, Ак-Жол, Джал, Милянфан, Новопокровка, Киргшелк, Первомайское, Кара-Жигач, Восток, Нижняя Ала-Арча, Кок-Жар, Виноградное, Лебединовка, Озерное, Беш-Кунгей, Сары-Жон, Таш-Мойнок, Новониколаевка, Александровка, Садовое;

в городах Гавриловка, Кант, Токмак, Кара-Балта, Каинды, в жилмассивах «Ала-Тоо», «Тынчтык», «Акыл-Ордо», «Бирдик», «Алтын-Казык», в селах Айдарбек, Ак-Башат, Арал, Алтын, Кара-Суу, Дружба, Гидростроитель, Кен-Булун, Чалдыбар, Панфиловское, Военно-Антоновка, Комсомольское, Орок, Манас, Новопавловка, Сокулук, Кунтуу, Ивтановец, Дачи-СУ, Студенческое, Ак-Жол, Джал, Милянфан, Новопокровка, Киргшелк, Первомайское, Кара-Жигач, Восток, Нижняя Ала-Арча, Кок-Жар, Виноградное, Лебединовка, Озерное, Беш-Кунгей, Сары-Жон, Таш-Мойнок, Новониколаевка, Александровка, Садовое; В Иссык-Кульской области: в селах Орюктю-Хутор, Барскоон, Тон, Большевик;

в селах Орюктю-Хутор, Барскоон, Тон, Большевик; В Нарынской области: в селе Ат-Башы;

в селе Ат-Башы; В Ошской области: в городе Ош, в селах Чон-Каракол, Бек-Джар, Ак-Терек, Осоавиахим, Миязды, Аюу-Тапан, Дыйкан-Кыштак, Кызыл-Кыштак;

в городе Ош, в селах Чон-Каракол, Бек-Джар, Ак-Терек, Осоавиахим, Миязды, Аюу-Тапан, Дыйкан-Кыштак, Кызыл-Кыштак; В Джалал-Абадской области: в городе Кара-Куль, в селах Карача и Базар-Коргон.

Более 96 процентов населения Кыргызстана, это около шести миллионов кыргызстанцев, имеют доступ к высокоскоростной технологии 4G LTE от Мобильного оператора О!.

Включи 4G от лидера!

Карта покрытия сети О! доступна на сайте www.o.kg в разделе «Зона охвата».