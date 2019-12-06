11:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Около миллиона кыргызстанцев смогли ощутить улучшение качества связи

Около миллиона кыргызстанцев смогли почувствовать улучшение качества связи и более высокую скорость мобильного интернета 4G LTE в сети Мобильного оператора О! благодаря плановым работам технических специалистов компании.

Масштабный этап работ по модернизации сети 4G LTE затронул все районы Бишкека, а также города и села Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской и Нарынской областей.

Улучшения произведены

  • в 50 населенных пунктах Чуйской области: в городах Гавриловка, Кант, Токмак, Кара-Балта, Каинды, в жилмассивах «Ала-Тоо», «Тынчтык», «Акыл-Ордо», «Бирдик», «Алтын-Казык», в селах Айдарбек, Ак-Башат, Арал, Алтын, Кара-Суу, Дружба, Гидростроитель, Кен-Булун, Чалдыбар, Панфиловское, Военно-Антоновка, Комсомольское, Орок, Манас, Новопавловка, Сокулук, Кунтуу, Ивтановец, Дачи-СУ, Студенческое, Ак-Жол, Джал, Милянфан, Новопокровка, Киргшелк, Первомайское, Кара-Жигач, Восток, Нижняя Ала-Арча, Кок-Жар, Виноградное, Лебединовка, Озерное, Беш-Кунгей, Сары-Жон, Таш-Мойнок, Новониколаевка, Александровка, Садовое;
  • В Иссык-Кульской области: в селах Орюктю-Хутор, Барскоон, Тон, Большевик;
  • В Нарынской области: в селе Ат-Башы;
  • В Ошской области: в городе Ош, в селах Чон-Каракол, Бек-Джар, Ак-Терек, Осоавиахим, Миязды, Аюу-Тапан, Дыйкан-Кыштак, Кызыл-Кыштак;
  • В Джалал-Абадской области: в городе Кара-Куль, в селах Карача и Базар-Коргон.

Более 96 процентов населения Кыргызстана, это около шести миллионов кыргызстанцев, имеют доступ к высокоскоростной технологии 4G LTE от Мобильного оператора О!.

Включи 4G от лидера!

Карта покрытия сети О! доступна на сайте www.o.kg в разделе «Зона охвата».
Ссылка:
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
O!Store радует скидками на бестселлеры и все наушники!
Что ваши дети ищут в интернете? Как поговорить с ребенком о киберугрозах
Время собирать скидки! Black Friday от Мобильного оператора О!
Новые смартфоны по классным ценам со скидкой!
А вы подготовились к Black Friday? Только 29 ноября скидка на премиальные номера
Не упусти шанс выиграть смартфон!
Новая неделя — новые скидки в магазинах O!Store
Надо брать! Только 22 и 23 ноября O!Phone 4G Joy всего за 2 тысячи 990 сомов!
Мобильный оператор О! принял первых гостей в новом IT-коворкинге
Смотрите прямую трансляцию футбольного матча Кыргызстан — Таджикистан на O!TV
Популярные новости
Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газифицирован жилой массив &laquo;Учкун&raquo; «Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Учкун»
KICB признан лучшим банком 2019 года в&nbsp;Кыргызской Республике KICB признан лучшим банком 2019 года в Кыргызской Республике
ОАО &laquo;МАМ&raquo; передало детскую мебель центру коррекционной педагогики &laquo;Росток&raquo; ОАО «МАМ» передало детскую мебель центру коррекционной педагогики «Росток»
Бизнес
Около миллиона кыргызстанцев смогли ощутить улучшение качества связи Около миллиона кыргызстанцев смогли ощутить улучшение качества связи
В&nbsp;MegaPay доступны онлайн-квитанции по&nbsp;услугам &laquo;Газпром&raquo; и&nbsp;&laquo;Северэлектро&raquo; В MegaPay доступны онлайн-квитанции по услугам «Газпром» и «Северэлектро»
Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана
O!Store радует скидками на&nbsp;бестселлеры и&nbsp;все наушники! O!Store радует скидками на бестселлеры и все наушники!
6 декабря, пятница
11:41
Депутаты выразили недоверие первому вице-мэру Каракола Сеиту Осконбаеву Депутаты выразили недоверие первому вице-мэру Каракола...
11:37
Дело энергетиков. Решение суда может повлиять и на другие соглашения
11:34
Энергетики Кыргызстана до выплаты кредитов не видят развития отрасли
11:32
Депутаты выступили за снижение тарифов на электричество для детских садов и школ
11:25
В Токмаке сотрудника милиции обвинили в домогательствах к практикантке