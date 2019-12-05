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O!Store радует скидками на бестселлеры и все наушники!

Мощные, производительные и совсем недорогие хиты, зарекомендовавшие себя с лучшей стороны — тройная и даже четверная камера, суперемкие батарейки на 4 тысячи и 4 тысячи 500 мАч, отличная сборка и красивый дизайн!

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  • Samsung Galaxy A30s — со скидкой за 14 тысяч 290 сомов вместо 14 тысяч 990;

Любой из этих смартфонов можно приобрести в кредит или в рассрочку без процентов банка. Сэкономьте свое время и оформите кредит виртуально — просто заполните онлайн-заявку, дождитесь одобрения банка и просто заберите свой новенький смартфон в ближайшем O!Store.

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Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
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