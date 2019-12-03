Что ваши дети ищут в интернете? Как поговорить с ребенком о киберугрозах

Главная ошибка — думать, что дети сидят в каком-то другом интернете. Попробуйте прямо сейчас для интереса открыть Google и найти сказку «Гадкий утенок». Первая же ссылка открывает перед нами сказку об утиных приключениях, а слева всплывают игры с картинками в категории 18+ с различным подтекстом:

Ваш ребенок должен уметь правильно пользоваться таким мощным инструментом, как интернет, чтобы не столкнуться с неприятными ситуациями, а взрослым необходимо обеспечить ему защиту и поддержку.

В первую очередь оцените готовность вашего ребенка пользоваться выходом в сеть самостоятельно. Чем младше ребенок, тем больше контроля должно быть у взрослых над просматриваемым ребенком контентом. Поэтому функция «родительского контроля» O! Safe Kids необходима на всех устройствах, которыми пользуется ребенок.

Поговорите с ребенком перед установкой приложения

Проводя грубые параллели, можно сравнить интернет с любым другим инструментом, который мы используем для жизни. Электричество при неосторожном использовании смертельно опасно, но вместо того, чтобы после рождения ребенка полностью перейти на свечи и газ, мы объясняем своим малышам, как правильно вести себя, чтобы электричество приносило им пользу, а не вред. И ставим заглушки на розетки. Чтобы наверняка.

Так же и с интернетом. Когда вы начинаете знакомить малыша с компьютерными и интернет-технологиями, начинайте объяснять и элементарные правила безопасности.

Воспитание — наиважнейший фактор для защиты ребенка от возможного пагубного влияния информационных технологий. Но так же, как и с электрическими розетками, для полного спокойствия вам нужно техническое средство, которое обеспечит безопасность вашего ребенка, даже если малыш «заигрался», а вас нет рядом.

Такое средство — уникальное инновационное IT-решение — приложение O! SafeKids, созданное совместно с крупнейшим разработчиком в сфере информационной безопасности «Лабораторией Касперского».

Подробная информация и детальные инструкции о том, как и от чего защитить ребенка, на портале: o.safekids.kg.