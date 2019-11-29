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Бизнес

Время собирать скидки! Black Friday от Мобильного оператора О!

Black Friday только сегодня — 29 ноября! Мобильный оператор О! объявляет о грандиозных скидках на красивые премиальные номера, призванные подчеркнуть статус и престиж своего обладателя.

Как найти и купить свой красивый и запоминающийся номер ВСЕГО ЗА ПОЛОВИНУ его стоимости? Все просто:

Вы можете обратиться в любой из офисов продаж и обслуживания О! или в магазинов O!Store — специалисты с радостью вас проконсультируют и помогут подобрать желаемый номер. 

Если вы уже абонент О!, то можете самостоятельно, не выходя из дома, проверить доступность и стоимость желаемого номера командой *212*желаемый номер#. А для покупки номера достаточно пополнить баланс на необходимую сумму и просто набрать команду *717*желаемый номер#. 

А если вас интересуют самые стильные и редкие комбинации категории PLATINUM, то добро пожаловать на сайт онлайн-аукциона vipnomer.o.kg

СКИДКИ действуют на все номера премиальных категорий Silver, Gold, VIP и PLATINUM.

 Не упустите свой самый удачный Black Friday!
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