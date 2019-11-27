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Бизнес

А вы подготовились к Black Friday? Только 29 ноября скидка на премиальные номера

Мобильный оператор О! продолжает радовать своих абонентов в рамках акции Black Friday. Только один день, 29 ноября, красивые премиальные номера, призванные подчеркнуть статус и престиж своего обладателя, можно купить по доступной цене со СКИДКОЙ 50 процентов! 
 
Чтобы воспользоваться уникальным предложением, приходите в офисы продаж и обслуживания Мобильного оператора О! и в магазины O!Store.
 

Если вы уже абонент О!, то можете проверить доступность желаемого номера самостоятельно. Для этого необходимо набрать команду *212* желаемый номер#. 

А самые стильные и статусные номера категории PLATINUM будут доступны на сайте онлайн-аукциона vipnomer.o.kg.
 
 

Не упустите шанс стать обладателем PLATINUM номера за половину его обычной стоимости!
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