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Бизнес

Не упусти шанс выиграть смартфон!

Пользователи мобильного приложения «Мой О!» продолжают выигрывать смартфоны в лотерее «Мой О»! – смартфон каждый день». Участников лотереи с каждым днем становится все больше, ведь условия участия просты: достаточно установить приложение «Мой О!», оплачивать услуги через кошелек «О!Деньги» и получать лотерейные билеты.

Сегодня через кошелек «О!Деньги» удобно, легко и быстро оплатить более 400 сервисов, в том числе интернет, коммунальные услуги, штрафы ГУОБДД, аренду учебников, онлайн-игры, покупки в магазинах и даже счета в кофейнях и ресторанах. За каждый платеж пользователю начисляются лотерейные билеты. 

Билеты также выдаются за регистрацию и идентификацию в приложении «Мой О!», добавление банковской карты, пополнение кошелька и покупку смартфонов Honor в магазинах O!Store.

Номера выигрышных билетов определяются каждую неделю с помощью генератора случайных чисел в присутствии независимой комиссии.  

49 пользователей приложения уже стали обладателями новых Honor 10 i, и некоторые из них поделились с нами своими впечатлениями:

«Я сидела на рабочей встрече, серьезно обсуждала вопросы с клиентами, и тут раздается звонок и мне говорят, что я выиграла телефон! Для меня это было неожиданно. Я, конечно, знала, что проводится лотерея, но особо не придавала этому значения. А тут телефон выиграла! Очень вовремя, потому что свой буквально неделю назад разбила», – рассказала Екатерина Козелецкая.

О!
Фото О!. Екатерина Козелецкая

Жителю Джалал-Абада Нурислану Кадыркулову в розыгрышах везет нечасто: «В лотерею выигрываю впервые, это непередаваемые ощущения. Специально приехал из Джалал-Абада за выигрышем. Хочу пожелать всем участникам удачи! Верьте в победу!».  

О!
Фото О!. Нурислан Кадыркулов

«Приложением «Мой О!» пользуюсь больше года, всегда оплачиваю мобильную связь, интернет, коммунальные услуги. Платежи поступают своевременно, никаких проблем не возникает, это очень удобно», – поделился еще один победитель Мухаметнияз Хусаинов.

О!
Фото О!. Мухаметнияз Хусаинов

Впереди еще два еженедельных розыгрыша смартфонов, и шанс выиграть есть у каждого!

Всего в рамках лотереи «Мой О! – смартфон каждый день» будет разыграно 60 смартфонов Honor 10i. Подробная информация о правилах лотереи, даты розыгрышей и фото победителей доступны на сайте udacha.o.kg.

Официальный партнер — Honor.

Разрешение Госфиннадзора № 134 от 30.09.2019 г. Период проведения — с 01.10.2019 г. по 03.12.2019 г. Все смартфоны сертифицированы. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.
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