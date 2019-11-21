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Бизнес

Новая неделя — новые скидки в магазинах O!Store

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Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
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