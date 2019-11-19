Вторая встреча в рамках отборочного раунда на чемпионат мира по футболу — 2022, в которой сборная Кыргызстана сыграет со сборной Таджикистана. Для того чтобы посмотреть прямую трансляцию, необязательно покупать билет на матч, следите за исходом игры в прямом эфире!

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