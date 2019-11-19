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Бизнес

Смотрите прямую трансляцию футбольного матча Кыргызстан — Таджикистан на O!TV

Вторая встреча в рамках отборочного раунда на чемпионат мира по футболу — 2022, в которой сборная Кыргызстана сыграет со сборной Таджикистана. Для того чтобы посмотреть прямую трансляцию, необязательно покупать билет на матч, следите за исходом игры в прямом эфире!
 
Смотрите прямую трансляцию с места событий в эфире телеканала «КТКР Спорт», где бы вы ни были, прямо с экрана своего смартфона вместе с O!TV. Уже сегодня, 19 ноября, в 20.00.
 
Скачивайте бесплатное приложение O!TV ​и подключайте сервис командой *750*1# (3 сома в день).
 

Алга, Кыргызстан! Алга, "Ак Шумкар"!​
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