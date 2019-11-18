Технология 4G LTE стала базовой для абонентов О!

Мобильный оператор О! отмечает растущую популярность высокоскоростной передачи данных.

В целом трафик LTE в сети О! за год вырос более чем в 2 раза. Активное развертывание крупнейшей в стране сети четвертого поколения продолжается. В среднем пользователи Мобильного оператора О! в 2019 году скачивали на 70 процентов больше данных, чем годом ранее, причем львиная доля трафика (более 80 процентов) прошла через сети четвертого поколения.Работы по увеличению емкости и охвата сети 4G LTE затронули еще более 60 населенных пунктов в регионах:

• Чуйская область: в городе Бишкек, в селах Рассвет, Садовое, Вознесеновка, в районе жилого массива «Оскон Ордо»;

• Таласская область: в селах Шекер и Покровка;

• Джалал-Абадская область: в городе Джалал-Абад, в селах Кызыл-Туу, Кара-Суу, Чарба, Джузумжан, Ажек, Бостон, Багыш, Кедей-Арык, Октябрьское, Беш-Бала, Кызыл-Туу, Ничке-Сай, Чеч-Дебе, Чоргочу, Кызыл-Ураан, Терс, Нарын, Октябрьское, Беш-Бала, Таш-Булак, Келте, Кош-Алмурут, Кош-Терек, Ызар, Кок-Алма, Огон-Талаа, Бостон, Ак-Баш, Гавриловка, Благовещенка;

• Ошская область: в городах Ош, Кара-Суу, в селах Курманжан Датка, Кара-Булак, Таш-Короо, Кан-Коргон, Кайын-Талаа, Кызыл-Джар, Джаны-Талаа, Калматай, Кондук, Ой-Тал, Кайын-Талаа, Кызыл-Джар, Джаны-Ноокат, Мырза-Аке, Бабыр, Мичурино, Бакмал, Бексе-Джол, Джаны-Турмуш, Кен-Джылга, Сай, Гайрат, Джаны-Ноокат. Кроме того, улучшены показатели сигнала на территории базового лагеря на пике Ленина в Алайском районе.

«Мы поставили себе амбициозную задачу — приблизить охват населения сетью 4G LTE, сравнимый с уровнем покрытия голосовой связью. Уже сейчас видим серьезные результаты этой работы: только за первое полугодие наша команда провела работу в более чем 1 тысячи 300 населенных пунктах по всей стране. Востребованность data-услуг растет кратными темпами, а технология LTE стала базовой для наших абонентов», — отметил технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко.

На сегодняшний день воспользоваться интернет-услугами на базе 4G LTE в сети О! могут уже более 96 процентов населения Кыргызстана.