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Бизнес

УРА! В Бишкеке открыт 22-й магазин любимой сети Globus

Полезные и выгодные покупки стали еще доступнее! Сегодня, 16 ноября, сеть магазинов низких цен Globus торжественно открыла свой новый магазин в Бишкеке.

У этого магазина одна из самых лучших локаций — он расположен на проспекте Жибек Жолу (пересекает улицу Буденного) и удобен для покупок как жителей восточной части столицы, так и тех, кто направляется по трассе на Иссык-Куль, в Чуйскую и Нарынскую области.

Каждому кыргызстанцу по Globus`у!

В праздничном, по-настоящему зажигательном открытии уже 22-го по счету магазина «Глобус» поучаствовали несколько десятков гостей. Специально для них выступили звезды эстрады, прошли конкурсы с множеством подарков и скидок, а для самых маленьких покупателей организовано яркое детское шоу.

Сеть магазинов Globus привлекает бишкекчан и гостей столицы самым разнообразным выбором лучших товаров, комфортными условиями для покупок, низкими ценами и еще множеством других приятных факторов. 

Globus — это всегда низкие цены, разнообразие товаров (14 тысяч товарных позиций), свежесть и высокое качество, комфорт и безопасность, удобное расположение, лучшее качество обслуживание, постоянные акции и скидки, экономия с картами Globus.

Волшебные скидки и акции с картой и в приложении

Сеть магазинов Globus имеет одну из самых лучших в стране программ лояльности через накопительные карты и современное удобное мобильное приложение.

Только представьте, на сегодняшний день более чем у 300 тысяч жителей нашей столицы есть накопительная карта сети Globus. Эту карту можно получить абсолютно бесплатно, просто заполнив анкету на информационной стойке в любом из магазинов.

Накопительная карта — это возможность с ее помощью экономить на покупках, получать скидки, подарки и многое другое. Но и это еще не все, держатели карт могут:

  • копить бонусы и оплачивать ими покупки, 1 бонус = 1 сом;
  • получать персональные подарки в свой день рождения, дни рождения своих детей и скидки на праздничный ассортимент товаров;
  • принимать участие в розыгрышах призов и подарков;
  • получать специальные скидки на товар;
  • совершать покупки на определенную сумму и получить за них подарки;
  • узнавать о скидках, специальных предложениях, конкурсах и розыгрышах призов, которые проводятся в нашей сети.

Удобное мобильное приложение

Все преимущества накопительной карты есть и в мобильном приложении сети Globus, который всегда под рукой: в вашем смартфоне!

Скачивайте и устанавливайте мобильное приложение сети Globus, и накопительная карта будет всегда с вами!

Ссылка для скачивания в Google Play

Ссылка для скачивания в App Store

Воспользоваться приложением очень просто: надо открыть его и показать кассиру появившийся на экране штрих-код!

Используя мобильное приложение, вы можете:

  • получать дополнительные скидки и подарки за покупки;
  • получать скидки и подарки в день вашего рождения и в дни рождения ваших детей;
  • копить бонусы и расплачиваться ими;
  • отслеживать историю своих покупок;
  • узнавать информацию об адресах и графиках работы магазинов.

 

Любимые товары по грандиозным скидкам

Отдельное внимание в мобильном приложении сети Globus заслуживает раздел «Любимые товары». Здесь ежедневно появляются новые товары по грандиозным скидкам — до трех раз ниже начальных цен.

Раз в три дня можно выбрать «любимый» товар из списка предложенных, и при оплате картой или через приложение вы получите скидку именно на ту продукцию, которую выбрали в мобильном приложении. Воспользуйтесь этими преимуществами уже сегодня!

Ждем открытия новых магазинов любимой сети Globus!

И да! В сети Globus цены низкие всегда!
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