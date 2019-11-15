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Бизнес

Как дети проводят свои каникулы? Топ поисковых запросов

Сегодняшний выпуск рубрики «Как выжить в цифровом мире» в рамках проекта Мобильного оператора О! по кибербезопасности посвящен тому, как дети проводят время в дни каникул.

Во всем мире

Как выяснила «Лаборатория Касперского», в свои каникулы детей в интернете больше всего интересует видео на YouTube, новые сериалы и фильмы, а также музыка и общение в социальных сетях. Существенную долю времени в интернете тратят на чтение новостных ресурсов и изучение ассортимента онлайн-магазинов. Проанализировав обезличенные поисковые запросы детей по всему миру, эксперты пришли к выводу, что чаще всего дети ищут какие-либо фильмы и сериалы — 22 процента от всех запросов в поисковиках. В большинстве случаев дети интересуются фильмами, например, про «Человека-паука», «Мстителей».

На втором месте по популярности у детей оказался мини-сериал от HBO «Чернобыль». Любопытно, что на фоне успеха этого сериала дети стали интересоваться радиацией и всем, что с ней связано, — в их поисковых запросах появились слова «радиоактивный», «радон» и другие подобные, которые раньше не попадали даже в десятку тысяч наиболее популярных.

Как показывают данные поисковых запросов, компьютерные игры дети искали почти так же часто, как фильмы и сериалы — в 19 процентах случаев; и наибольшей популярностью у них пользуются такие игры, как Minecraft, Roblox и Fortnite. Кроме того, дети все быстрее переходят на мобильные платформы и часто предпочитают играть на смартфонах и планшетах.

Ну а какими потенциально опасными темами интересуются дети в интернете?

  • сайты для взрослых (24,12 процента);
  • алкоголь, табак и наркотики (15,11 процента);
  • азартные игры (9,73 процента).

Вывод

От большинства киберугроз вашего ребенка уберегут технологии, к примеру, кыргызстанцам уже сейчас доступно уникальное приложение O! Safe Kids, разработанное совместно с «Лабораторией Касперского». 

Но также важно обучать детей навыкам безопасного поведения в сети, помогать им распознавать опасности и уметь их избегать. И понимание того, что именно дети ищут в интернете и с каким контентом сталкиваются, очень помогает в этом деле.

Приложение O! Safe Kids позволяет родителям быть в курсе интересов ребенка, оповещая их о том, что искал ребенок в интернете и на какие сайты заходил. Используйте этот инструмент в качестве помощника для налаживания доверительных отношений с ребенком, а не только как некий интернет-фильтр.

По традиции прилагаем полезные советы в картинках, которыми вы можете поделиться с детьми.
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