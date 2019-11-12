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Бизнес

Более 96 процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к 4G LTE от О!

Мобильный оператор О! продолжает укреплять свои позиции, повышая доступность скоростного стандарта 4G LTE для жителей регионов. Около шести миллионов кыргызстанцев, а это более 96 процентов населения Кыргызстана, могут сегодня пользоваться всеми преимуществами технологии четвертого поколения в сети О!.

На днях работы технических специалистов О! по увеличению охвата и емкости сети 4G LTE затронули еще около 40 населенных пунктов:

  • Ошская область: в селах Сары-Бээ, Кара-Таш, Буйга, Ничке-Суу, Терек-Суу, Коргон, Чайчи, Талаа, Карамык, Кара-Тейит, Шибес, Сары-Могол, Кара-Шоро, Боз-Караган, Арпа-Тектир, Дароот-Коргон, Чулук;
  • Таласская область: в селах Кара-Сай, Ак-Башат, Бакыян, Тамчи-Булак, Кек-Кашат, Кек-Токой, Чеч-Дебе, Арал;
  • Чуйская область: Военно-Антоновка, Мраморное, Новониколаевка, Калининское, Петропавловка, Орто-Арык, Первое Мая, а также на золоторудном комбинате «Алтын-Кен»;
  • Баткенская область: в селах Кара-Дебе, Уч-Коргон, Какыр;
  • Иссык-Кульская область: в селе Светлая Поляна.

Развитие в сфере обеспечения устойчивой мобильной связи и скоростного интернета имеет особое значение в условиях цифровизации экономики. Учитывая главные приоритеты страны, Мобильный оператор О! активно расширяет цифровое пространство для кыргызстанцев путем увеличения инвестиций в качественное покрытие сети 4G LTE по всему Кыргызстану.

Так достигается повсеместное распространение доступной связи и интернета, включая самые удаленные населенные пункты. Это в свою очередь помогает оперативному управлению бизнесом из любой точки страны, открывает широчайшие возможности для онлайн-обучения, получения мирового опыта и не только.

Включи 4G от лидера!

Мобильный оператор О! — лидер по охвату и емкости 4G LTE-сети не только в Кыргызстане, но и среди стран Центральноазиатского региона. Карта покрытия сети О! доступна на сайте www.o.kg в разделе «Зона охвата».
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Более 96&nbsp;процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Более 96 процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к 4G LTE от О!
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