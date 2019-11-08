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Бизнес

Защищаем ребенка: устанавливаем настройки безопасности в соцсетях

Продолжаем делиться с вами полезными советами в рубрике «Как выжить в цифровом мире» от Мобильного оператора О! в рамках проекта по кибербезопасности.

1

Регистрируя ребенка в социальной сети, не пытайтесь защитить его, изменив его имя в форме для регистрации. Лучше использовать настоящие имя и фамилию ребенка, чтобы он мог успешно пользоваться соцсетью, не забывая при этом о настройках приватности.

2

Информация на странице социальной сети ребенка не должна быть скудной, иначе ребенка не смогут найти его друзья, но и слишком подробной делать ее не рекомендуется: не публикуйте домашний адрес или телефон ребенка в открытом доступе, воздержитесь от подробного описания всех посещаемых им кружков и студий с адресами. Следите, чтобы ребенок не указывал домашнего адреса и адресов часто посещаемых им мест в своих публикациях.

3

Если сервис просит ввести при регистрации номер телефона, не пытайтесь «обмануть систему», вводя неверные номера. Подтверждение регистрации через телефонный номер — не формальность, оно сделано для вашей же безопасности.

4

Используя различные сервисы для общения, ребенок должен добавлять в свои списки контактов только тех людей, кого он знает лично. Исключение могут составлять интересующие его популярные странички публичных персон или сообществ.

5

Создайте собственный аккаунт для использования сервиса и «подружитесь» с ребенком.

6

Договоритесь, что вы будете изредка просматривать его активность, в том числе список его друзей. Но не личную переписку.

7

Установите приложение O! Safe Kids, чтобы обезопасить ребенка от нежелательного контента в социальной сети.

Используя предложенные настройки безопасности и программу родительского контроля O! Safe Kids, вы сможете обезопасить пребывание вашего ребенка в социальной сети. Если, помимо применения технических средств, вы пообщаетесь с ребенком, объясните ему правила поведения и окажете всестороннюю поддержку в освоении этой новой для него территории, вы сможете минимизировать опасность онлайн-общения.
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