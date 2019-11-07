Стартовала очередная скидка до 10 процентов в рамках еженедельной акции «Скидки каждые семь дней» в магазинах O!Store.

С 7 по 13 ноября 2019 года включительно сэкономить можно будет при покупке следующих смартфонов:

Honor 10 Lite 32GB — всего за 10 тысяч 990 сомов вместо 11 тысяч 690;

— всего за 10 тысяч 990 сомов вместо 11 тысяч 690; Huawei P Smart Z 64GB — всего за 14 тысяч 390 сомов вместо 15 тысяч 990;

— всего за 14 тысяч 390 сомов вместо 15 тысяч 990; Xiaomi Redmi 8A 32GB — всего за 7 тысяч 790 сомов вместо 8 тысяч 490.

«Акция длится чуть больше месяца, но уже успела приобрести популярность. Клиенты все чаще просят о скидках на определенные модели, и мы прислушиваемся и учитываем их пожелания, увеличиваем скидочный ряд. По акции можно дождаться максимальной скидки, это почти 20 процентов. Но важно и не упустить момент, ведь каждый раз в акции участвуют разные модели», — прокомментировал руководитель службы по развитию офисов продаж и обслуживания О! Равшан Бакиров.

Любой из этих смартфонов можно приобрести в кредит или в рассрочку без процентов банка. Чтобы не выходить на улицу в холод, доступно быстрое дистанционное оформление кредита и рассрочки на сайте ostore.kg. Вы заполняете онлайн-заявку и, дождавшись одобрения банка, просто забираете свой новенький смартфон.

Есть бесплатная доставка по Бишкеку при покупке онлайн в интернет-магазине ostore.kg. Более того, вы получите В ПОДАРОК +10 ГИГАБАЙТ скоростного мобильного интернета при заказе онлайн!

Спрашивайте наличие интересующей модели и более подробную информацию о необходимых документах для получения смартфона в кредит по телефону 0705007000 или на сайте ostore.kg.

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Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.