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Бизнес

Счастливый четверг в O!Store — новые СКИДКИ на смартфоны

Стартовала очередная скидка до 10 процентов в рамках еженедельной акции «Скидки каждые семь дней» в магазинах O!Store.

С 7 по 13 ноября 2019 года включительно сэкономить можно будет при покупке следующих смартфонов:

«Акция длится чуть больше месяца, но уже успела приобрести популярность. Клиенты все чаще просят о скидках на определенные модели, и мы прислушиваемся и учитываем их пожелания, увеличиваем скидочный ряд. По акции можно дождаться максимальной скидки, это почти 20 процентов. Но важно и не упустить момент, ведь каждый раз в акции участвуют разные модели»,  прокомментировал руководитель службы по развитию офисов продаж и обслуживания О! Равшан Бакиров.

Любой из этих смартфонов можно приобрести в кредит или в рассрочку без процентов банка. Чтобы не выходить на улицу в холод, доступно быстрое дистанционное оформление кредита и рассрочки на сайте ostore.kg. Вы заполняете онлайн-заявку и, дождавшись одобрения банка, просто забираете свой новенький смартфон.

Есть бесплатная доставка по Бишкеку при покупке онлайн в интернет-магазине ostore.kg. Более того, вы получите В ПОДАРОК +10 ГИГАБАЙТ скоростного мобильного интернета при заказе онлайн!

Спрашивайте наличие интересующей модели и более подробную информацию о необходимых документах для получения смартфона в кредит по телефону 0705007000 или на сайте ostore.kg.

ВАМ НУЖЕН СМАРТФОН — ВАМ НУЖЕН O!STORE.

Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
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