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Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов

Осенние школьные каникулы и длинные ноябрьские выходные взрослых — отличная возможность побыть вместе с семьей. Остаться дома или выехать на природу — ваш выбор. В любом случае возьмите с собой мобильное телевидение в приложении O!TV, удобство которого оценили уже более полумиллиона пользователей!

На выбор более 150 телеканалов, где вы найдете полностью фильмовые, к примеру, добрые и позитивные «Дом кино», «Кинопремьера», «Кинохит», «Киносемья», «Еврокино», «Киносвидание», которые можно смотреть вместе с детьми. Плюс в том, что можно устраивать свои «рекламные паузы», вовремя заварить и попить чай или какао, а затем продолжить просмотр.

O!TV можно смотреть на любом устройстве: смартфоне, планшете или ноутбуке, а можно настроить O!TV на телевизорах Sony, Phillips, Samsung, LG c функцией Smart TV. Здесь подробная инструкция о том, как это сделать. Скачивайте приложение O!TV и подключайте 150 каналов всего за 7 сомов в сутки командой *750*3#.

Помните рекомендации экспертов, которые выяснили, что три часа в день — это самое безопасное время, которое подростки могут провести у экрана телефона или компьютера.

При этом желательно каждые 15-20 минут делать небольшие паузы — те самые «рекламные паузы» на чай. Контролировать время, которое ребенок проводит со смартфоном или планшетом, поможет приложение O! Safe Kids. Кроме того, оно подскажет:

  • где ваши дети прямо сейчас;
  • процент заряда батарейки в детском смартфоне;
  • чем заняты в интернете и что они там ищут;
  • с кем дружат в социальных сетях.

Кстати, только для абонентов О! интернет-трафик при просмотре ТВ-каналов и кинофильмов в рамках сервиса «О!Кино» не тарифицируется.

Появились вопросы? Звоните по телефонам: 750 (звонок бесплатный для абонентов О!) и 0705 700 700 (для абонентов других операторов). Подробнее об услугах можно прочитать на сайте o.kg. Стоимость указана с НДС, без НсП.

O!TV желает вам отличных выходных!
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