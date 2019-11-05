Осталось 2 дня! Успейте купить смартфоны со скидкой в O!Store

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Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.