Осталось 2 дня! Успейте купить смартфоны со скидкой в O!Store

До завершения акции «Скидки каждые семь дней» в магазинах O!Store осталось 2 дня.
Успейте приобрети то, что вам нужно и при этом сэкономить!
До 6 ноября 2019 года включительно со скидкой до 11 процентов у вас есть возможность купить следующие смартфоны:
- Honor 8A 32GB — всего за 8190 сомов вместо 8990.
- Huawei Y9 Prime 2019 — всего за 16990 сомов вместо 18990.
- Samsung A205 (A20 2019) — всего за 11190 сомов вместо 11790.
Во всех магазинах O!Store можно оформить любой из этих смартфонов в кредит или в рассрочку без процентов банка.
Покупайте смартфоны онлайн в интернет-магазине ostore.kg:
- Это быстро! Доставка по Бишкеку БЕСПЛАТНАЯ;
- Это выгодно! При заказе онлайн вы получаете В ПОДАРОК +10 ГИГАБАЙТ скоростного мобильного интернета!
Спрашивайте наличие интересующей модели и более подробную информацию о необходимых документах для получения смартфона в кредит по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg.
ВАМ НУЖЕН СМАРТФОН — ВАМ НУЖЕН O!STORE.
Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.