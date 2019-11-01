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Бизнес

Необходимо повышать цифровые навыки кыргызстанцев

Вчера, 31 октября, на пресс-конференции, посвященной открытию нового коворкинга Мобильного оператора О!, председатель Государственного комитета информационных технологий и связи (ГКИТиС) Кыргызской Республики Дастан Догоев отметил важность повышения цифровых навыков и активизации мер в области кибербезопасности.

Отмечалось, что вместе с развитием мобильного широкополосного интернета 4G LTE* усиливается угроза совершения преступлений в сфере информационных технологий в интернете. В этой связи особую значимость приобретают предупредительные меры. Мобильный оператор О! прилагает максимум усилий для противодействия росту киберугроз. Разработано уникальное приложение O! Safe Kids для защиты детей и подростков в онлайн-среде совместно с крупнейшим разработчиком в сфере информационной безопасности «Лабораторией Касперского».

Приложение O! Safe Kids — это:

  • таймер, задающий время, которое ребенок может посвящать играм, соцсетям и серфингу в интернете;
  • сторож, который блокирует опасные сайты и контент для взрослых;
  • навигатор, который подскажет, где сейчас находится ваш ребенок;
  • датчик, следящий за уровнем заряда на детском смартфоне.

O! Safe Kids — социальный проект мобильного оператора. В новых тарифах «Переходи на О! + O! Safe Kids» приложение включено бесплатно, чтобы современные родители имели возможность заботиться о безопасности своих детей. Помимо технических средств защиты, приложение также содержит подборку советов психолога, которые помогают взрослым понимать причины того или иного поведения детей и адекватно оценивать степень риска для них.

* 4G LTE-cеть О! демонстрирует лучший показатель по охвату и емкости не только среди стран Центральноазиатского региона, но и среди стран ЕАЭС. Доступ к широкополосной технологии четвертого поколения есть более чем у 95 процентов населения страны, а это более 6 миллионов кыргызстанцев.
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