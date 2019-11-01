Необходимо повышать цифровые навыки кыргызстанцев

Вчера, 31 октября, на пресс-конференции, посвященной открытию нового коворкинга Мобильного оператора О!, председатель Государственного комитета информационных технологий и связи (ГКИТиС) Кыргызской Республики Дастан Догоев отметил важность повышения цифровых навыков и активизации мер в области кибербезопасности.

Отмечалось, что вместе с развитием мобильного широкополосного интернета 4G LTE* усиливается угроза совершения преступлений в сфере информационных технологий в интернете. В этой связи особую значимость приобретают предупредительные меры. Мобильный оператор О! прилагает максимум усилий для противодействия росту киберугроз. Разработано уникальное приложение O! Safe Kids для защиты детей и подростков в онлайн-среде совместно с крупнейшим разработчиком в сфере информационной безопасности «Лабораторией Касперского».

Приложение O! Safe Kids — это:

таймер , задающий время, которое ребенок может посвящать играм, соцсетям и серфингу в интернете;

, задающий время, которое ребенок может посвящать играм, соцсетям и серфингу в интернете; сторож , который блокирует опасные сайты и контент для взрослых;

, который блокирует опасные сайты и контент для взрослых; навигатор , который подскажет, где сейчас находится ваш ребенок;

, который подскажет, где сейчас находится ваш ребенок; датчик, следящий за уровнем заряда на детском смартфоне.

O! Safe Kids — социальный проект мобильного оператора. В новых тарифах «Переходи на О! + O! Safe Kids» приложение включено бесплатно, чтобы современные родители имели возможность заботиться о безопасности своих детей. Помимо технических средств защиты, приложение также содержит подборку советов психолога, которые помогают взрослым понимать причины того или иного поведения детей и адекватно оценивать степень риска для них.