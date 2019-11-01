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Бизнес

В Бишкеке открыт новый IT-коворкинг Мобильного оператора О!

31 октября прошло торжественное открытие нового коворкинг-центра Мобильного оператора О!. Там же состоялась пресс-конференция с участием председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики (ГКИТиС) и активных участников IT-сообщества. Встреча была посвящена основным направлениям успешного партнерства ГКИТиС и Мобильного оператора О! в рамках пилотного проекта «Государство как платформа» в рамках концепции «Санарип Кыргызстан 2019-2023».

Дастан Догоев, председатель ГКИТиС, поблагодарил Мобильного оператора О! за активную социальную позицию в становлении цифрового Кыргызстана и развитие концепта «Государство как платформа».

«Благодаря участию опытного игрока на рынке IT у граждан Кыргызстана есть возможность получить новый уровень удобства при взаимодействии как с государственными органами, так и бизнес-структурами при получении разного рода услуг и сервисов. Синергия и объединение ресурсов — это не просто тренд, а эффективный инструмент для устойчивого развития страны, цифровых преобразований. Кыргызстану необходимо внедрять и практиковать новую культуру взаимодействия, чтобы ускорить трансформационные процессы», —отметил Дастан Догоев, председатель ГКИТиС.

«Сегодня мобильный оператор О! уже больше, чем просто оператор связи, — продолжила директор по операционной деятельности Мобильного оператора О! Алла Опариенко. — Компания производит программное обеспечение, предоставляет услуги кредитования, удобные онлайн-сервисы и доступ к цифровым услугам, помогает молодым IT-специалистам расти и развиваться. Мы открываем новый коворкинг, который станет не только домом для нашего нового контакт-центра, но и местом, где будут зарождаться IT-проекты, а молодежь будет обучаться и вносить свой вклад в цифровое сообщество».

Компания приняла решение пойти дальше — предоставлять не просто услуги мобильной связи, а быть драйвером развития IT-сообщества Кыргызстана в целом. 

Директор по операционной деятельности Мобильного оператора О! Алла Опариенко

 

В новом коворкинге будут проходить обучающие IT-мероприятия, митапы, вебинары, мастер-классы. И, наконец, партнер ГКИТиС — Мобильный оператор О! объявил о программе стажировки Intern Labs для программистов и инженеров, и теперь компания будет системно развивать студентов. Пройти стажировку можно будет по нескольким направлениям — Java, Python, Android и iOS разработка, тестирование. Во время или после прохождения Intern Labs стажер может получить предложение о работе от оператора.

Заявку на проведение мероприятий в сфере IT необходимо направлять на почту pr@nurtelecom.kg.
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