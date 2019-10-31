Развитие IT-сообщества и госуслуг. Успешный проект ГКИТиС и оператора О!

Государственный комитет информационных технологий и связи (ГКИТиС) Кыргызской Республики в тесном сотрудничестве с Мобильным оператором О! продолжают активно расширять перечень цифровых государственных услуг. Сегодня во время пресс-конференции, посвященной открытию нового коворкинга Мобильного оператора О!, были озвучены промежуточные итоги пилотного проекта «Государство как платформа».

Дастан Догоев подчеркнул высокий спрос у граждан на цифровые решения, приведя пример успешности сервиса Сarcheck в приложении мобильного оператора. Только за октябрь услугой воспользовались около 10 тысяч пользователей «Мой О!».

Фото О!. Председатель ГКИТиС Дастан Догоев

На сегодняшний день в приложении «Мой О!» успешно работают также следующие госуслуги: проверка и оплата штрафов ГУОБДД со скидкой 50 процентов и без комиссии, просмотр деталей и фото нарушений, получение SMS о новых штрафах; оплата электронных патентов; проверка подлинности аттестата, диплома; статус застрахованности ФОМС; справка о наличии или отсутствии сведений водительского удостоверения и выдача справки из бюро находок. В приложении «Мой О!» уже реализована возможность пополнения проездной карты Тулпар.

«То есть кыргызстанцам, вне зависимости от местонахождения, в несколько кликов — оперативнее, быстрее и удобнее теперь можно получать разного рода услуги и справки, — резюмировал председатель ГКИТиС Дастан Догоев.

Фото О!. Директор по операционной деятельности Мобильного оператора О! Алла Опариенко

На данный момент через «Государство как платформа» бесконтактно можно получить 31 госуслугу и сервис, 42 муниципальные услуги и сервисы, а посредством портала электронных услуг предоставляются в цифровом формате около 37 госуслуг и сервисов. До конца 2019 года планируется запуск 189 услуг и сервисов.

«Успешное сотрудничество бизнеса и государства в реализации проекта «Государство как платформа» в рамках концепции «Санарип Кыргызстан» стало возможным именно благодаря тому, что для разработки и развития цифровых госуслуг госкомитет выбрал модель сотрудничества, открытую для всех крупных участников рынка — как государственных компаний, так и частного бизнеса. Уверена, что именно активное участие мобильных операторов в предоставлении цифровых услуг через свои мобильные приложения и каналы продвижения позволит в короткие сроки охватить миллионы жителей страны и в целом ускорить процесс цифровизации в Кыргызстане, обеспечить массовость и доступность сервисов, — продолжила директор по операционной деятельности Мобильного оператора О! Алла Опариенко. — В свою очередь мы в компании рады направлять свои ресурсы и возможности для развития цифровизации во всех сферах деятельности, применяя свой опыт в создании программного обеспечения мирового уровня.

Сегодня «Мой О!» — это единая экосистема с личным кабинетом абонента, кошельком «О!Деньги» и множеством других полезных функций. Рейтинг приложения в Google Play — 4,7 из 5 максимальных, скачали приложение уже более 660 тысяч раз.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.