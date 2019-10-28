Клиенты O!Store: «Спасибо за трепетное отношение, человечность и простоту!»

Недавно сеть магазинов O!Store открыла юбилейный, сотый магазин в Баткенской области. А вместе с новыми филиалами в микрорайоне Он-Адыр Ошской области и в селе Новопавловка в Чуйской области теперь сеть насчитывает 102 магазина. О работе сети рассказывает руководитель службы по развитию офисов продаж и обслуживания О! Равшан Бакиров.

Фото О!. Руководитель службы по развитию офисов продаж и обслуживания О! Равшан Бакиров

O!Store

Это крупнейшая сеть магазинов Кыргызстана по продаже смартфонов и мобильных аксессуаров и по совместительству офисы обслуживания абонентов Мобильного оператора О!.

Магазины O!Store— это возможность:

быстро решить вопросы с тарифами и услугами, получить детализацию;

бесплатно восстановить SIM-карту в случае утери;

пополнить баланс без комиссии;

купить смартфон в рассрочку или в кредит, тут же настроить мобильный интернет.

То, что в наши магазины возвращаются снова и снова, большая заслуга наших консультантов. Важно, чтобы у специалиста было хорошее настроение, очень много значат улыбка и его человеческие качества. Нам приятно, что клиенты отмечают это.

«Я гостья из Украины. Хочу выразить благодарность за тактичное, вежливое, радушное обслуживание Султанкановой Алтынай. Ее терпение и понимание очень тронули. Благодаря таким сотрудникам, как Алтынай, Ваша компания будет только прогрессировать. Успехов Вашей команде!» — довольный клиент Татьяна.

«Мен, Рымбекова Чинара Нурсанаевна Түп айылынын тургуну. Мен бул корпоративдик кардарларды тейлөө бөлүмүнө дайыма кайрылам тез-тезден эле. Бул иштеген чоң кыз жана балдар келген кардарларды абдан жакшы тейлешет: жылуу, жумшак. Кирип келсен жарк этип жакын адамын тосгондой тосушат. Буларга: иштерине чоң-чоң ийгилик, ден соолук, дайыма күндөй болуп жаркырап жүрүшүнө тилектешмин. Абдан чоң ыразыымын».

«Я, Мидикеева Гульбара, хочу поблагодарить сотрудницу Мээрим за ее трепетное отношение к клиентам (капризным). Благодарим ее за человечность, простоту общения. Было приятно обратиться за помощью».

«Очень хорошее обслуживание, все доходчиво объясняют. Приятно, что если абонент просто приходит пополнить баланс, сотрудники с улыбкой и добрым лицом встречают», — Дастан Темиркул.

Рабочие места в регионах Открытия магазинов в селах и малых городах — большая радость для местных жителей, которым больше не приходится ездить за тридевять земель для получения базовых услуг мобильной связи. Всего по стране сеть магазинов O!Store предоставляет 350 рабочих мест, большая часть которых приходится на регионы.

Цифры разговорчивее слов общая площадь магазинов в стиле хай-тек составляет около 5 тысяч квадратных метров;

в ассортименте магазина около 2 тысяч аксессуаров для мобильных устройств, широко представлены популярные линейки смартфонов мировых брендов.

Мы ценим время клиента покупка SIM-карты занимает всего две минуты;

оформление смартфона в кредит или в рассрочку — всего 20 минут;

гибкий график работы меняется в зависимости от сезона для удобства туристов. К примеру, в летний период в Чолпон-Ате в Иссык-Кульской области магазин работал вплоть до 00.00;

также у нас работает бесплатная доставка по Бишкеку при заказе смартфона онлайн на нашем сайте ostore.kg.

Мы — это про счастье! Стараемся дарить клиентам яркие праздничные эмоции, поэтому устраиваем различные акции, что делает покупку еще приятнее. Именно эти эмоции испытывает клиент в магазинах O!Store. Он точно знает, что: смартфон напрямую от производителя;

есть гарантия официального поставщика;

покупка выгодная.

ВАМ НУЖЕН СМАРТФОН — ВАМ НУЖЕН O!STORE.