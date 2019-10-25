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Бизнес

Пять полезных лайфхаков. Предупредите друзей и знакомых

Очередные пять советов продолжают рубрику «Как выжить в цифровом мире» проекта Мобильного оператора О! по кибербезопасности.

Для атак на пользователей хакеры изобрели фишинг, экс-плойты, малвертайзинг и другие непонятные слова. Но это не самое опасное.

Как выжить в цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в картинках

Самое сильное оружие в арсенале киберпреступников — неосведомленность их жертв о киберугрозах. Нельзя защититься от того, о чьем существовании ты не подозреваешь. Тут на первый план выходит свободный обмен информацией между потенциальными жертвами.

Не стесняйтесь рассказывать родным о новых киберугрозах во всех подробностях, помните: предупрежден — значит вооружен.

Наиболее подвержены современным киберугрозам дети.

Уберечь подростков от опасного влияния интернета поможет, во-первых, внимательное родительское отношение к детям, во-вторых, приложение O! Safe Kids — инновационное IT-решение Мобильного оператора О! и «Лаборатории Касперского». Установите себе цифрового помощника, который поможет:

  • уберечь зрение ваших детей — вам больше не придется ругаться с ребенком из-за смартфона. Мобильник будет работать только по установленному вами расписанию;
  • подскажет, где ваш ребенок прямо сейчас — в школе на уроках или в гостях у бабушки;
  • оградить детей от опасного контента в интернете и не только.

Изучите полезную информацию по ссылке → o.safekids.kg. Это займет всего пять минут вашего времени.

Пользуйтесь современными технологиями. Это легко, удобно и просто!

Проект реализуется в рамках стратегической концепции «Санарип Кыргызстан — 2019-2023» и сотрудничества с проектом Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики «Digital CASA — КР».
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