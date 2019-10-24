СКИДКА на очередную пару смартфонов в O!Store. Только семь дней!

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Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Кредит выделяет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.