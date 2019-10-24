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Бизнес

СКИДКА на очередную пару смартфонов в O!Store. Только семь дней!

Акция «Скидки каждые семь дней» в сети магазинов O!Store продолжает радовать покупателей.

С 24 по 30 октября 2019 года включительно со скидкой до 9 процентов можно купить следующие смартфоны:

Во всех магазинах O!Store можно оформить любой из этих телефонов в кредит или рассрочку без процентов банка.

Покупайте смартфоны онлайн в интернет-магазине ostore.kg. Доставка по Бишкеку БЕСПЛАТНАЯ, а при заказе онлайн вы получаете В ПОДАРОК +10 ГИГАБАЙТ скоростного мобильного интернета!

Спрашивайте наличие интересующей модели и более подробную информацию о необходимых документах для получения устройства в кредит по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg.

ВАМ НУЖЕН СМАРТФОН — ВАМ НУЖЕН O!STORE.

Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Кредит выделяет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
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