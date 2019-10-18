Как выжить в цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в картинках

Расцвет цифрового мира оказался не совсем таким, как мы ожидали.

Мобильные устройства и Всемирная паутина подарили людям доступ к знаниям и новые возможности для обмена ими. Жизнь стала проще и лучше благодаря новым технологиям.

Но, как это обычно бывает, у медали есть и обратная сторона:

появились первые случаи кражи личной информации;

цифровые вредоносные программы научились наносить реальный ущерб;

различные преступники стали использовать Сеть как личную игровую площадку.

Против хаоса и цифровых угроз решил выступить Мобильный оператор О! совместно с крупнейшим разработчиком в сфере информационной безопасности «Лабораторией Касперского». Два гиганта собрали весь свой опыт борьбы с киберугрозами, чтобы передать его следующим поколениям, и разработали инновационное IT-решение.

Теперь миллионы кыргызстанцев могут пользоваться приложением O! Safe Kids, которое помогает заботиться о тех, кто сейчас максимально подвержен опасности, — о детях.

Что может приложение O! Safe Kids?

Сохранить зрение подросткам? — Да, это возможно. Как? — Ограничивая время использования смартфонов и планшетов, а следовательно, игр и интернета.

— Да, это возможно. — Ограничивая время использования смартфонов и планшетов, а следовательно, игр и интернета. Оградить от шокирующей информации в интернете? — Да. Как? — Ограничивая доступы к сайтам определенных категорий автоматически, а также на ваше усмотрение. Например, вы можете запретить сайты для взрослых и не только!

— Да. — Оградить родителей от излишнего беспокойства за ребенка? – Да. Как? – Показывая местоположение вашего ребенка, а также информируя о процентах батарейки на смартфоне вашего ребенка.

И не только — все это O! Safe Kids. Всем ответственным родителями рекомендуем пройти по ссылке за подробностями → o.safekids.kg.

А тем, кто еще не установил эту цифровую «няню», мы решили напомнить золотые правила поведения в современном цифровом мире в рамках рубрики «Как выжить в цифровом мире».

Проект реализован в рамках стратегической концепции «Санарип Кыргызстан — 2019-2023» и сотрудничества с проектом Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики «Digital CASA — КР».

Каждую неделю вы сможете знакомиться с новыми полезными слайдами и легко делиться ими с детьми в мессенджерах. Пусть картинки будут в галерее смартфона вашего ребенка и почаще напоминают ему эти простые правила.

Кстати, согласно исследованиям, информация в картинках запоминается лучше.