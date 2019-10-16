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Бизнес

То, что нас связывает, — семейный тариф «О!Семья»

Семейная линейка тарифов «О!Семья» и «О!Семья Регион» получила второе дыхание.

«В Кыргызстане большое значение имеет семья и ее ценности, поэтому мы продолжаем развивать самые востребованные кыргызстанцами продукты именно в этом направлении. Мы решили усовершенствовать тарифы и включили возможность БЕСПЛАТНО пользоваться услугой O! SafeKids. Это приложение сможет позаботиться о зрении ваших детей и убережет их от страшного или взрослого контента, на который так легко наткнуться в интернете сегодня», — отметил коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

В каждом комплекте для вас с любовью и заботой упакованы 4 SIM-карты. На каждой:

  • мобильный интернет по 40 ГИГАБАЙТ на максимальной скорости без деления на день и ночь;
  • бесплатные звонки и SMS в сети О!;
  • возможность подключить услугу O! Safe Kids бесплатно на главном номере.

Вам необходимо только определить в семье главный номер, с баланса которого будет оплачиваться тариф за всю семью. Абонентская плата за весь комплект — всего 990 сомов снимается только раз в месяц с одной главной SIM-карты. Если вы уже абонент О!, при покупке комплекта «О!Семья» можно бесплатно сменить SIM-карты из комплекта на свои действующие номера. У вас большая семья? Вы можете расширить группу до шести номеров, включив бабушку с дедушкой. Подробности тут ➡ semya.o.kg

Нужна бесплатная связь + домашний интернет?

Подключайте тарифное предложение «Вместе дешевле». Плюс к бесплатной связи и мобильному интернету в смартфоне каждого члена семьи у вас дома будет еще и скоростной безлимитный домашний интернет в роутере. Подробности тут ➡ vmeste.o.kg.

Приобрести комплект и подключиться к тарифу «О!Семья» можно в любом офисе продаж и обслуживания О! или в магазине O!Store. Команды управления тарифом, правила подключения дополнительных номеров и другая подробная информация о тарифе «О!Семья» на сайте www.o.kg и по телефонам:

  • 966 (звонок для абонентов О! бесплатный);
  • 0500 000 966 (для абонентов других операторов связи).

Семейные тарифы О!бъединяют

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