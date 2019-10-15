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Бизнес

Больше охват, лучше скорости! 4G-сеть О! в отдаленных регионах продолжает расти

На днях прошли плановые работы по расширению емкости охвата сети 4G LTE Мобильного оператора О!, которые затронули около 70 населенных пунктов. Десятки тысяч жителей отдаленных регионов смогли ощутить улучшение качества связи и мобильного интернета.

  • в Джалал-Абадской области: в городах Джалал-Абаде, Кара-Куле, Майлы-Суу, Кочкор-Ате, а также в селах Кызыл-Джар, Джыл-Кол, Райкомол, Ак-Коргон, Кашкалак, Сайдыкум, Деш, Хаджир-Абад, Турпак-Коргон, Джаны-Акман, Кош-Коргон, Кайырма, Кек-Алма, Ноошкен, Достук, Кызыл-Туу, Жыгач-Коргон, Чымчык-Джар, Благовещенка, Мундуз, Теш, Арал, Дедемель, Кош-Булак, Ала-Бука, Базар-Коргон, Кум;
  • в Ошской области: в селах Телейкен, Забдар, Нурдар, Кызыл-Кырман, Джаны-Айыл, Токтогул, Ничке-Сай, Чангет, Остуруу, Джангакты, Корс-Этти, Салам-Алик, Чалк-Ойдо, Кош-Этер, Кызыл-Байрак, Заргер, Кутурган, Тосой, Уйгур-Абад, Кашгар-Кыштак, Араван, Ак-Шор, Джеке-Мисте, Найман, Шарк, Кызыл-Мехнат, Талдык, Алга-Бас, Таш-Рык, Джар-Ооз, Ынтымак, Ничке-Суу, Шамал-Терек, Кандава, Чечебай, Дароот-Коргон, Жар-Башы, Чак;
  • в Баткенской области: в городе Кызыл-Кие и в селах Калтак, Кызыл-Бель, Кек-Таш, Дархум, Таш-Кыя, Пульгон, Чон-Кара, Зар-Таш, Калача;

Развитие 4G-технологии в Кыргызстане Мобильный оператор О! ведет на фоне стабильной миграции интернет-трафика в сеть четвертого поколения, которая происходит за счет увеличения доли устройств с поддержкой стандарта 4G.

Включи 4G от лидера!

Мобильный оператор О! — крупнейший мобильный оператор связи страны, который первым запустил в Кыргызстане высокоскоростной стандарт 4G LTE. Сегодня О! — лидер по охвату и емкости 4G LTE-сети не только в Кыргызстане, но и среди стран ЕАЭС, который обеспечивает доступ к беспроводной технологии четвертого поколения свыше 95 процентов населения страны, а это около 6 миллионов кыргызстанцев.

Карта покрытия сети О! доступна на сайте www.o.kg в разделе «Зона охвата».
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