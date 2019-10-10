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Бизнес

Не упустите момент! Скидки на бестселлеры в O!Store до 19 процентов

Акция «Скидки каждые семь дней» в сети магазинов O!Store продолжается.

Только с 10 по 16 октября 2019 года включительно со скидкой до 19 процентов можно будет купить:

  • Honor 7Pro 16 ГБ всего за 6 тысяч 490 сомов вместо 7 тысяч 990;
  • Honor 7C 32 ГБ всего за 8 тысяч 690 сомов вместо 9 тысяч 590;
  • Xiaomi Redmi 7A 16 ГБ всего за 6 тысяч 690 сомов вместо 7 тысяч 390.

Во всех магазинах O!Store можно оформить любой из этих смартфонов в кредит или рассрочку без процентов банка.

Для пользователей сайта ostore.kg доступно быстрое дистанционное оформление кредита и рассрочки. Вы заполняете онлайн-заявку и, дождавшись одобрения банка, просто забираете свой новенький телефон.

ВАМ НУЖЕН СМАРТФОН — ВАМ НУЖЕН O!STORE.

Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Спрашивайте наличие интересующей модели и более подробную информацию о необходимых документах для получения смартфона в кредит по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
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