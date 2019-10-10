Не упустите момент! Скидки на бестселлеры в O!Store до 19 процентов

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Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Спрашивайте наличие интересующей модели и более подробную информацию о необходимых документах для получения смартфона в кредит по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.