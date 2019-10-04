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Бизнес

Изучи историю автомобиля перед покупкой в приложении «Мой О!»

В мобильном приложении «Мой О!» теперь доступен новый удобный сервис Carcheck, который позволяет проверять историю эксплуатации транспортного средства и будет особенно полезен жителям Кыргызстана при покупке автомобиля.

Сервис Carcheck предоставляет следующую информацию:

  • сведения об имеющихся ограничениях: арест или залог;
  • наличие неоплаченных штрафов ГУОБДД;
  • технические характеристики: марка, цвет, год выпуска, объем двигателя;
  • периоды владения автомобилем.

Пользователям «Мой О!» достаточно ввести госномер авто, чтобы проверить данные сведения прямо в приложении. Это удобно, просто, быстро и совершенно бесплатно!

Услуга реализована в рамках сотрудничества с Государственным комитетом информационных технологий и связи КР. Инициатива проходит под эгидой реализации концепции цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан 2019-2023 годы».

«Благодарим Мобильного оператора O! за активную работу по развитию цифровых услуг и построение нового цифрового государства. Надежный партнер, которого мы сегодня приобретаем в лице ОсОО «НУР Телеком» в рамках цифровой повестки и расширения портфеля услуг «Государство как платформа», позволит нам оперативно и эффективно, на более качественном уровне оцифровывать взаимодействие с гражданами. Ключевая цель — удобство и комфорт, инновации для кыргызстанцев», — отметил председатель ГКИТиС Дастан Догоев.

Напомним, ранее в приложении «Мой О!» была реализована функция получения и оплаты государственных услуг. Пользователи «Мой О!» уже сегодня могут удобно, быстро и без комиссии оплачивать штрафы ГУОБДД, проверять подлинность дипломов и аттестатов, просматривать статус застрахованности ФОМС, получить справку из бюро находок.

Скачивайте «Мой О!» в App Store и Google Play.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг.Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.
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