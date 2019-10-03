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Бизнес

Всего 7 дней! Скидки до 15 процентов на смартфоны в сети O!Store

Уважаемые покупатели!

Не упустите возможность выгодно приобрести понравившуюся модель по акции «Скидки каждые семь дней» в интернет-магазине ostore.kg или в магазинах O!Store. Порадуйте себя и своих близких!

С 3 по 9 октября 2019 года включительно следующие модели смартфонов можно будет приобрести со скидкой: 

  • Honor 10 Lite 32GB — за 10 тысяч 990 сомов вместо 12 тысяч 990 сомов;

  • Samsung A105 (A10 2019) — за 8 тысяч 590 сомов вместо 9 тысяч 190 сомов.

Во всех магазинах O!Store можно оформить любой из этих смартфонов в кредит или в рассрочку без процентов банка.

Есть возможность приобрести смартфон онлайн в интернет-магазине ostore.kg. Доставка по Бишкеку бесплатная, при заказе онлайн вы получите в подарок +10 гигабайт скоростного мобильного интернета!

ВАМ НУЖЕН СМАРТФОН — ВАМ НУЖЕН O!STORE.

Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Спрашивайте о наличии интересующей модели и задавайте вопросы о необходимых документах для получения смартфона в кредит по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.

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