Новые базовые станции Мобильного оператора О! для улучшения качества связи

Технические специалисты Мобильного оператора О! на днях построили и ввели в эксплуатацию более 40 новых объектов связи, которые теперь обеспечивают работу высокоскоростной технологии четвертого поколения 4G LTE в десятках населенных пунктов пяти регионов страны.

С начала года смонтировано оборудование различных стандартов, проведены технические работы, которые затронули более полутора тысяч базовых станций в самых отдаленных уголках Кыргызстана. Работа по запуску новых базовых станций продолжается непрерывно. Строительство новых объектов, а также модернизация существующих планомерно расширяют зону покрытия и значительно улучшают емкость 4G LTE-сети оператора.

Целый комплекс работ технической команды О! недавно затронул следующие населенные пункты:

Чуйскую область: в городе Бишкеке, в селах Новопокровка, Садовом, Чалдыбар, Ильичевском, в дачном поселке «Горный Ветерок»;

в городе Бишкеке, в селах Новопокровка, Садовом, Чалдыбар, Ильичевском, в дачном поселке «Горный Ветерок»; Баткенскую область: в селах Кара-Джыгач, Кара-Кыштак, Чаувай;

в селах Кара-Джыгач, Кара-Кыштак, Чаувай; Джалал-Абадскую область: в городах Джалал-Абаде, Таш-Кумыре, в селах Кош-Болот, Бирлешкен, Ак-Тайлак, Комсомол (Жалгыз-Жангак), Кызыл-Токой;

в городах Джалал-Абаде, Таш-Кумыре, в селах Кош-Болот, Бирлешкен, Ак-Тайлак, Комсомол (Жалгыз-Жангак), Кызыл-Токой; Нарынскую область : в городе Нарыне, в селах Осовиахим, Чолпон, Ак-Татыр, Чаек, Ача-Каинды, Тугол-Сай, на золоторудном комбинате «Солтон-Сары»;

: в городе Нарыне, в селах Осовиахим, Чолпон, Ак-Татыр, Чаек, Ача-Каинды, Тугол-Сай, на золоторудном комбинате «Солтон-Сары»; Ошскую область: в городах Оше, Ноокате и в селах Дыйкан-Кыштак, Каарман, Учкун, Маданият, Ак-Чабуу, Учбай, Чегеден, Кызыл-Тейит, Фрунзе, Гюльстан, Керме-Тоо, Кыргызстан, Кашгар-Кыштак, Султан-Абад, Шарк.

В настоящее время сеть О! имеет крупнейшее покрытие сети 4G LTE по всему Кыргызстану. Более 95 процентов населения — а это около 6 миллионов кыргызстанцев — имеют доступ к скоростной технологии передачи данных.

Включи 4G от лидера!

Карта покрытия доступна на сайте www.o.kg в разделе «Зона охвата».