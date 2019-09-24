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Бизнес

КИТ-2019. В Кыргызстане появилось приложение для защиты детей O! Safe Kids

«Если еще пять лет назад мы любили шутить о том, что наши дети больше нас понимают в гаджетах, то сейчас это уже начинает беспокоить», — сказал директор по продуктам Мобильного оператора О! Юрий Челбаков. Он поделился информацией об инновационном приложении O! Safe Kids в рамках секции «Кибербезопасность», которая прошла в рамках форума «КИТ-2019» 24 сентября.

Юрий озвучил статистику, согласно которой в настоящее время у большинства детей в возрасте от 4 до 6 лет есть свой собственный смартфон. К 13 годам свой телефон имеется у 9 из 10 детей. Каждый день десятки тысяч детей впервые заходят в интернет. Там они общаются, ищут информацию, смотрят видео и не только.

«Если дошкольников можно контролировать, то это становится все труднее, когда речь заходит о подростках», — продолжил Юрий Челбаков.

Что делать? Забрать у ребенка смартфон — не выход. Вы сидите рядом и листаете свой «сторис», приглашая ребенка к соучастию.

Самый актуальный выход — это сопровождать ребенка в интернете.

В самом начале учебного года Мобильный оператор О! запустил уникальный социальный проект O! Safe Kids, призванный оградить детей и подростков от шокирующего контента, сетевых угроз и перехода на нежелательные сайты. Оно разработано совместно с крупнейшим разработчиком в сфере информационной безопасности «Лабораторией Касперского».

Почему социальный? Потому что в новых тарифах «Переходи на О! + O! Safe Kids» приложение включено бесплатно, чтобы современные родители имели возможность заботиться о безопасности своих детей. Активировать услугу можно, набрав команду *234*1#.

Мы поставили безопасность детей онлайн в высочайший приоритет, поскольку понимаем, как с каждым днем усиливается то влияние, какое сегодня оказывает Всемирная паутина на детей.

Директор по продуктам Мобильного оператора О! Юрий Челбаков
Юрий отметил также, что в дополнение к тому, что уже сделано со стороны государства и частного сектора, это приложение обеспечит комплексную защиту детей от неблагоприятного воздействия интернета на программном уровне.

О! Safe Kids не только фильтрует контент, но и позволяет отслеживать перемещения ребенка, видеть его активности в социальных сетях, анализировать использование мобильных устройств, заряд батарейки в смартфоне и даже круг его общения. Обо всех подозрительных ситуациях, например, что ребенок покинул «периметр безопасности», сервис будет мгновенно информировать — уведомлениями на смартфон родителя.

«Убежден, что наши технические возможности как инновационной компании и крупнейшего мобильного оператора страны, который имеет внушительный опыт в разработке различных услуг, при активном участии родителей решат вопрос бесконтрольного потока вредоносной информации из интернета», — заключил Юрий.

Помимо технических средств защиты, приложение также содержит подборку советов психолога, которые помогают взрослым понимать причины того или иного поведения детей и адекватно оценивать степень риска для них.
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