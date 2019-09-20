Главное IT-событие осени «КИТ-2019» уже 24 сентября. Не пропусти!

Цифровизация в Кыргызстане сегодня ускоренно набирает обороты. С развитием цифровых технологий меняются наши привычки, скорость принятия решений, в корне меняется жизнь. Сегодня уже никого не удивишь тем, что за билетами на концерт или даже в другую страну не нужно стоять в очереди в кассу, а можно купить их по интернету. Что, к примеру, можно зарабатывать сотни тысяч долларов, играя в игры в интернете.

Важность приобретают такие понятия, как:

кибербезопасность и защита персональных данных;

открытые данные и цифровые госуслуги;

цифровой маркетинг;

электронная коммерция;

game development;

IT-образование;

цифровые платформы ЕЭК;

фискализация налоговых процедур.

Эти и другие темы будут освещены в рамках крупнейшего VII Кыргызстанского форума информационных технологий — «КИТ-форум-2019», который в этому году пройдет при поддержке технологического лидера — Мобильного оператора О!.

«Мы рады быть частью этого, без преувеличения, главного события года для IT-сообщества страны, поскольку оно демонстрирует немалые достижения в одной из самых прогрессивных сфер нашей страны — сфер IT. Уверен, этот форум обязательно поспособствует увеличению интереса молодежи к IT-специальностям, а эксперты получат возможность обменяться ценным опытом, — отметил коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко. — Со своей стороны обещаем поделиться с участниками информацией о наших инновационных IT-продуктах: O! Safe Kids и «Мой О!».

Когда и где?

VII Кыргызстанский форум информационных технологий в этом году пройдет 24 сентября в Кыргызско-Турецком университете «Манас».

Что вас ждет?

Вы услышите ведущих экспертов IT-индустрии из России, Казахстана, Украины, Финляндии, США и Кыргызстана, побываете на мастер-классах IT-гуру. У вас будет возможность поучаствовать в различных дискуссиях и круглых столах. Вы побываете на выставке стартапов и познакомитесь с новейшими IT-разработками Кыргызстана.

На сайте kit2019.gipi.kg вы найдете подробную информацию обо всех спикерах и программу мероприятия, там же можно заполнить короткую форму регистрации.

Организаторы форума: общественный фонд «Гражданская инициатива интернет-политики», Государственный комитет информационных технологий и связи (ГКИТиС), Министерство образования и Парк высоких технологий. Генеральные партнеры форума: проект ГКИТиС «Digital CASA-Кыргызская Республика» и КТУ «Манас». Генеральные спонсоры форума: Мобильный оператор О! и «Лаборатория Касперского».

«КИТ-2019» пройдет под эгидой стратегической концепции «Санарип Кыргызстан — 2019-2023».

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