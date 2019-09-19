В магазинах O!Store каждую неделю новая СКИДКА!

Удачное время для покупок в O!Store — всегда!

В сети магазинов O!Store по всей стране стартовала акция «Скидки каждые семь дней».

«Специально для наших клиентов мы постоянно придумываем новые возможности сэкономить. Теперь каждую неделю мы будем дарить скидку до 19 процентов на разные бренды и модели смартфонов. Покупать в O!Store стало еще выгоднее!» — комментирует новую акцию руководитель службы по развитию офисов продаж и обслуживания О! Равшан Бакиров.

Скидка действует на самые «горячие хиты» этого лета только с 19 по 25 сентября 2019 года включительно:

Xiaomi Redmi Note 7 32GB — 12 тысяч 190 сомов вместо 13 тысяч 590 сомов ;

— 12 тысяч 190 сомов вместо ; Honor 7A 16GB — 5 тысяч 990 сомов вместо 7 тысяч 390 сомов .

Во всех магазинах O!Store можно оформить любой смартфон в кредит или в рассрочку без процентов банка.

Покупая в O!Store, вы можете быть уверены, что ваш смартфон сертифицирован и имеет гарантию качества, так как сеть O!Store напрямую сотрудничает с официальными производителями мировых брендов. Партнеры в свою очередь предоставляют официальную гарантию на обслуживание.

В каждом магазине O!Store созданы все условия для того, чтобы каждый клиент мог протестировать понравившийся телефон: снять пробные фото, видео, убедиться в том, что смартфон удобно лежит в руке, оценить громкость звучания. Опытные консультанты ответят на любой возникший вопрос и помогут с выбором. Есть возможность приобрести смартфон онлайн в интернет-магазине ostore.kg. Доставка по Бишкеку бесплатная, при заказе онлайн вы получите в подарок +10 гигабайт скоростного мобильного интернета!

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.

Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Спрашивайте наличие интересующей модели и более подробную информацию о необходимых документах для получения смартфона в кредит по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБКР № 037.