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Бизнес

Новые «Галактики» теперь в O!Store

Новый «король» флагманов со стилусом Samsung Galaxy Note 10, а также бюджетный вариант из серии А Galaxy А10s уже в продаже в сети магазинов O!Store.

Galaxy Note 10/10+ — этот смартфон, оказавшись самой компактной моделью в серии с электронным пером S Pen в комплекте, в первую очередь обращает на себя внимание эффектным фирменным дизайном. При этом технологический флагман выделяется не только топовой производительностью, но и отличным экраном, громкими стереодинамиками, качественными камерами, а также быстрыми беспроводной и проводной зарядками. Стоимость флагмана — 62 тысячи 990 сомов.

Galaxy А10s — «бюджетник» с тонким корпусом, двойной камерой и супербатарейкой в 4 000 мАч понравится вам своими сбалансированными характеристиками и минимальным ценником 9 тысяч 790 сомов.

Смартфоны брендов Samsung*, Xiaomi, Huawei, Honor, O!Phone можно купить в O!Store в кредит или рассрочку. Вас порадуют широчайший ассортимент моделей и брендов интернет-магазина ostore.kg, регулярное поступление новинок, постоянные акции и скидки!

Купите телефон в кредит или рассрочку не выходя из дома и получите +10 ГБ БЕСПЛАТНО!

Вы можете оформить рассрочку или кредит онлайн. Просто высылайте свои документы и ожидайте ответ банка. Оформите доставку на сайте интернет-магазина ostore.kg. При заказе смартфона доставкой вы получите 10 ГБ высокоскоростного мобильного интернета в подарок в сети О!. Доставка по Бишкеку бесплатная. Подробную информацию уточняйте на сайте ostore.kg или по номеру 0705 007 000.

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.

*В акции не участвуют смартфоны Apple, Samsung A805 (A80 2019), Samsung N970 (Note 10), Samsung N975 (Note 10+). Акция действует при оформлении рассрочки с 19.07.2019 по 31.12.2019 (включительно). В акции участвуют телефоны брендов Huawei, Honor, LG, O!Phone, Samsung, Xiaomi. Банк вправе отказать в выдаче кредита и рассрочки без объяснения причин. Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Лицензия «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
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