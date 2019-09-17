Новые «Галактики» теперь в O!Store

Новый «король» флагманов со стилусом Samsung Galaxy Note 10, а также бюджетный вариант из серии А Galaxy А10s уже в продаже в сети магазинов O!Store.

Galaxy Note 10/10+ — этот смартфон, оказавшись самой компактной моделью в серии с электронным пером S Pen в комплекте, в первую очередь обращает на себя внимание эффектным фирменным дизайном. При этом технологический флагман выделяется не только топовой производительностью, но и отличным экраном, громкими стереодинамиками, качественными камерами, а также быстрыми беспроводной и проводной зарядками. Стоимость флагмана — 62 тысячи 990 сомов.

Galaxy А10s — «бюджетник» с тонким корпусом, двойной камерой и супербатарейкой в 4 000 мАч понравится вам своими сбалансированными характеристиками и минимальным ценником 9 тысяч 790 сомов.

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