Рожденные со смартфоном в руках. Родители о воспитании детей поколения Z

Мы побеседовали с первыми пользователями приложения O! Safe Kids и узнали, как современные родители справляются с воспитанием детей поколения Z, рожденных с 2003 года, по сути, со смартфоном в руках.

Айнура Джумадылова, мама Дарии, 3 года и Медера, 8 лет:

— Сейчас очень трудно оттащить детей от компьютера или смартфона. Дети просто не выпускают телефон из рук, порой отказываются кушать, гулять, и только со скандалом удается отвлечь их. Никакие запреты и лишения просто не работали. Спасибо мужу, он где-то узнал, и мы решили попробовать новое приложение O! Safe Kids. Главную функцию для нас оно выполняет — ограничивает время пользования устройством, просто блокирует работу смартфона плюс сообщает нам с супругом нужную информацию о том, где наши дети, заряжен ли телефон.

Это мое спокойствие, теперь я точно знаю, что мой ребенок тоже спит, а не сидит с планшетом под одеялом. Айнура Джумадылова

Екатерина Огорелышева, мама Виктории, 13 лет и Даниэля, 4 года:

— Честно сказать, у меня давно была потребность в таком приложении. Моей дочери почти 14, и она уже достаточно самостоятельный ребенок. Однако я считаю, что еще есть моменты, которые я должна не то чтобы контролировать, но корректировать.

Установив приложение O! Safe Kids, я всегда знаю, где она. Добралась ли в школу или уже идет домой.

Допустим, реальный случай. Когда Вика на вокале, ей нельзя звонить и использовать телефон. А преподаватель часто ее задерживает, и мне удобно через приложение смотреть, на занятиях она или нет. Экономит мои нервы.

Многие дети сейчас с малых лет просто зависают в смартфоне или планшете. Я полагаю, что так нельзя, это вредит и физическому, и психологическому здоровью. Одного часа в день на развлечения в телефоне вполне достаточно. Мы договорились с дочерью о том, что она сможет использовать смартфон ограниченное время, чтобы успевала делать уроки и помогать с домашними делами. Но даже если моя дочь превысит это время, она все равно сможет просто звонить.

Еще приложение автоматически блокирует все вредные сайты, касающиеся алкоголя, азартных игр и других тем, в которые еще рано погружаться моему ребенку.

Тилек Сарчороев, папа Арсена, 7 лет и Айлин, 4 года:

Даже если дочь попытается открыть такую информацию, мне сразу же придет уведомление, и я сама смогу поговорить со своим ребенком на какие-то чувствительные темы. Как мама двоих детей, я очень рекомендую O! Safe Kids, тем более что им можно пользоваться совершенно бесплатно.

— Повадился сын в YouTube видео смотреть. Кроме мультиков, начал смотреть видеоигры. Но видео эти часто не для детских глаз и ушей. Мат-перемат иной раз стоит. Пока добежишь, переключишь, уже наслушаются все вокруг. Думали-гадали, что можно предпринять, и тут как раз вышло новое приложение от Мобильного оператора О!.

Приложение O! Safe Kids покажет и где мой ребенок, и процент заряда батареи в телефоне, но самое главное — ограничит неуместные сайты, защитит уши моих детей от нецензурной лексики.

Я запретил несколько сайтов, при этом общий доступ в интернет остался. Мне еще и уведомления на смартфон приходить стали, сразу вижу, куда мои дети пытались влезть и какую программу запустить.

Сделать интернет по-настоящему безопасным для детей поможет специальное приложение О! Safe Kids. Оно поможет распознать и блокировать множество актуальных киберугроз. Кроме того, с помощью этого приложения родители могут быть в курсе публикаций ребенка в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», изменений в списке его друзей, узнавать его местоположение, процент заряда батарейки в режиме реального времени, а также ограничивать время использования устройств.

Приложение О! Safe Kids от Мобильного оператора О! создано совместно с крупнейшим разработчиком в сфере информационной безопасности «Лабораторией Касперского». Оно доступно для скачивания и подключения для всех абонентов оператора, а в новых тарифах «Переходи на О! + O! Safe Kids» предоставляется БЕСПЛАТНО. Чтобы активировать его, нужно скачать приложение О! Safe Kids и набрать команду *234*1# с мобильного телефона родителя.

Приложение O! Safe Kids — ваш помощник в воспитании современного ребенка!