Мобильный оператор О! планомерно увеличивает охват крупнейшей 4G LTE-сети страны

Число пользователей 4G LTE-сети Мобильного оператора О!, имеющего крупнейшую сеть 4G в стране с технологией LTE, быстро растет.

Высокоскоростная технология востребована кыргызстанцами настолько, что за последние 2 года объем интернет-трафика в сети О! показывает шестикратный рост. Более 70 процентов абонентов мобильного оператора являются активными пользователями 4G. Увеличение числа пользователей «четвертого поколения» в сети О! стало возможным благодаря установке новых базовых станций по всей стране, пакетам и тарифам, предлагаемым О!, а также росту проникновения смартфонов 4G.

В настоящее время сеть 4G LTE от О! охватывает более 95 процентов населения.

Чуйская область: в районе жилмассивов «Ала-Тоо» и «Тынчтык», на золоторудном комбинате «Алтын Кен», в селах Алексеевка, Тегирменти, Каинды, Ак-Торпок, Сокулук, Новониколаевка, Калининском, Петропавловка, Комсомольском, а также в городах Кара-Балте, Токмаке и Бишкеке;

в районе жилмассивов «Ала-Тоо» и «Тынчтык», на золоторудном комбинате «Алтын Кен», в селах Алексеевка, Тегирменти, Каинды, Ак-Торпок, Сокулук, Новониколаевка, Калининском, Петропавловка, Комсомольском, а также в городах Кара-Балте, Токмаке и Бишкеке; Иссык-Кульская область: в селах Саруу, Барскоон, Кара-Коо;

в селах Саруу, Барскоон, Кара-Коо; Нарынская область: в селах Ак-Муз, Озгерюш, Талды-Суу, Эчки-Башы, Кызыл-Джылдыз, Ат-Башы, им.Калинина, Баш-Каинды, Кызыл-Дебе, Мантыш, Кок-Джар, Кара-Тоо, Эмгекчил;

в селах Ак-Муз, Озгерюш, Талды-Суу, Эчки-Башы, Кызыл-Джылдыз, Ат-Башы, им.Калинина, Баш-Каинды, Кызыл-Дебе, Мантыш, Кок-Джар, Кара-Тоо, Эмгекчил; Таласская область: в городе Таласе и в селах Ак-Дебе, Кара-Суу, Озгерюш, Аманбаево, Джийде, Кызыл-Адыр, Кызыл-Туу.

Мобильный оператор О! — лидер по охвату и емкости 4G LTE-сети в Кыргызстане.

В ближайшее время в планах компании — планомерное увеличение этого показателя и дальнейшая работа по улучшению качества связи, увеличению емкости и охвата сети. Жители следующих населенных пунктов могут ощутить позитивные изменения в сети О!:

Карта покрытия доступна на сайте www.o.kg в разделе «Зона охвата».