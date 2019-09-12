Сеть магазинов O!Store растет и расширяет свою географию. Адреса новых филиалов

Наряду с качеством связи одним из важнейших приоритетов для Мобильного оператора О! является предоставление доступного и удобного сервиса. С целью обеспечить максимальный комфорт своим клиентам организована работа крупнейшей сети современных магазинов по всему Кыргызстану. На днях начали свою работу еще четыре филиала:

г. Токмак, ул. Ленина, 342, ТЦ «Мега Сити»;

г. Кербен, ул. Уметалиева (рядом с банком «Компаньон»);

г. Токтогул, ул. Суеркулова (напротив центральной площади);

с. Кашгар-Кыштак, ул. Карасуйская, 77б (ориентир — торговый центр «Кашгар»).

Сеть магазинов O!Store — официальный партнер мировых брендов Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, LG, Honor. В любом магазине сети можно оформить смартфон в кредит или рассрочку без процентов банка*. Вам понадобится лишь минимальный набор документов. Сэкономить свое время можно, заполнив заявку на кредит или рассрочку онлайн на сайте ostore.kg, а потом дождаться звонка из банка.

Кроме покупки смартфона, во всех магазинах O!Store можно получить полный спектр услуг мобильной связи. Консультанты помогут:

подключиться к сети и настроить мобильный интернет;

пополнить баланс без комиссии;

выбрать мобильные аксессуары;

решить любой вопрос касательно мобильной связи.

Полный список адресов всех магазинов и офисов обслуживания Мобильного оператора О! вы найдете на сайте o.kg или в приложении «Мой О!».

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*Акция действует при оформлении кредита с 19.07.2019 по 31.12.2019 (включительно). В акции участвуют смартфоны брендов Huawei, Honor, LG, O!Phone, Samsung, Xiaomi. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Подробную информацию и перечень документов уточняйте на сайте ostore.kg или по номеру 0705 007 000. Лицензия «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.