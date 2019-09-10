Российско-Кыргызский фонд развития выделил «Оптима Банку» еще $10 миллионов

Российско-Кыргызский фонд развития принял решение об установлении дополнительного кредитного лимита для «Оптима Банка» на сумму $10 миллионов. «Оптима Банк» провел эффективную работу по отбору и реализации проектов в области малого и среднего предпринимательства, успешно освоив первоначальный лимит в размере $10 миллионов.

«Дополнительное финансирование со стороны Российско-Кыргызского фонда развития положительным образом повлияет на успешное развитие сектора МСБ в стране. Особенно это касается регионов, где поддержке малого и среднего бизнеса мы уделяем приоритетное внимание. В рамках программы финансирования МСБ по линии РКФР предприниматели могут получить льготные кредиты на развитие бизнеса в «Оптима Банке» под 10-12 процентов годовых в национальной валюте и 5-7 процентов в долларах США на срок до пяти лет. Для «Оптима Банка» важно постоянно расширять возможности кредитования бизнеса, тем самым способствуя росту экономики Кыргызстана», — отметил председатель правления ОАО «Оптима Банк» Бейбут Капышев.

ОАО «Оптима Банк» — один из ключевых партнеров РКФР, чью программу по целевому финансированию субъектов МСБ в республике реализуют 14 банков-партнеров и три микрофинансовые организации.

С момента начала сотрудничества с фондом в апреле 2017 года «Оптима Банк» профинансировал 33 проекта на сумму более $10 миллионов как в столице, так и в регионах, в сфере агропромышленного комплекса, швейной, текстильной и обрабатывающей промышленности.

«Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из ключевых направлений Российско-Кыргызского фонда развития. На 1 сентября 2019 года РКФР профинансировал 1 тысячу 948 проектов крупного, малого и среднего бизнеса во всех регионах страны на общую сумму $353 миллиона. Более 55 процентов профинансированных проектов составляют предприятия из агропромышленного комплекса и сферы производства», — подчеркнул председатель правления фонда Эркин Асрандиев.

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Российско-Кыргызский фонд развития является важнейшим инструментом процесса интеграции Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз. Целью фонда является содействие экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Россией, модернизации и развитию кыргызской экономики, эффективному использованию возможностей, обусловленных участием сторон в евразийской экономической интеграции. Подробная информация доступна на официальном сайте http://www.rkdf.org.

«Оптима Банк» — крупный банк в Кыргызстане, имеющий более 50 представительств в различных областях республики. Он работает на основе принципов надежности, качества, честного ведения бизнеса и развитой корпоративной культуры. За 27 лет деятельности банк добился высоких финансовых показателей и по праву считается одним из ведущих стабильно и устойчиво развивающихся банков страны. Подробная информация доступна на официальном сайте банка www.optimabank.kg.