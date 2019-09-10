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Бизнес

Вместе дешевле! Знаете ли вы, сколько ваша семья тратит на связь ежемесячно?

С семейным тарифом «Вместе дешевле!» от Мобильного оператора О! у вас есть возможность планировать ваш семейный бюджет на мобильную связь и интернет с точностью до тыйына.

Если расходы среднестатистической семьи на связь и интернет в месяц в среднем составляют примерно 1 тысячу 200 сомов, а на домашний интернет — от 800 сомов, то ИТОГО выходит не менее 2 тысяч в месяц. Или же нужно выбирать, что вам важнее: одним достаточно безлимита на звонки, вторым важен только домашний интернет, третьи ищут максимально выгодный мобильный интернет.

В случае с тарифом «Вместе дешевле!» от Мобильного оператора О! не нужно искать компромисс. Пакет услуг этого семейного тарифа всего за 1 тысячу 190 сомов в месяц предлагает:

  • РОУТЕР и домашний интернет без ограничений;
  • три SIM-карты с возможностью БЕСПЛАТНО общаться в сети О! вне зависимости от кода (5 тысяч 400 минут + 6 тысяч SMS);
  • по 40 ГБ скоростного интернет-трафика на каждой SIM-карте, который можно использовать вне зависимости от времени суток.

Главное удобство в том, что все услуги связи и интернета оплачивает только один номер, к примеру, глава семьи. Все остальные члены семьи не беспокоятся о балансе.

Пять «ЗА» подключение семейного тарифа «Вместе дешевле!»:

  • вам не нужно ждать, пока кто-то из проводных интернет-провайдеров проведет кабель в вашем районе;
  • нет необходимости искать домкома, чтобы получить доступ к крыше;
  • вы больше не будете гадать, где сверлить стены и куда прятать метры ненужных проводов;
  • больше не нужно пополнять баланс каждому члену семьи по отдельности;
  • интернета и бесплатных минут в комплекте столько, что хватит каждому!

Вместе дешевле — легко планировать семейные расходы на мобильную связь и интернет!

Оставить заявку на подключение можно, позвонив по номеру 0500 000 955 или в любом фирменном магазине O!Store, адреса которых можно узнать на сайте www.o.kg.
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