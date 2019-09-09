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Бизнес

Технология 4G LTE от О!. Увеличены емкость и охват в регионах

Проект Мобильного оператора О! по обеспечению доступа жителей отдаленных регионов Кыргызстана к высокоскоростной технологии 4G LTE-сети продолжает набирать обороты.

На днях проведены работы в 32 населенных пунктах:

  • Джалал-Абадская область: в селах Сары-Кашка, Чолпон-Ата, Кушчу-Суу, Мазар-Суу, Джаны-Арык, Таш-Булак, Пригородное, Чёке-Дёбё, а также в городах Кочкор-Ате, Джалал-Абаде и пгт Шамалды-Сай;

  • Ошская область: в селах Дыйкан-Кыштак, Озгур (часть), Ден-Булак, Бакмал, Кара-Дарыя, Кара-Жыгач, Кызыл-Кошчу, Кызыл-Сарай, Большевик, Кыргыз-Ата, Борко, Куу-Майдан, Барын, Жаман-Жар, Чак, Керме-Тоо, Кыргызстан, Шарк, а также в городах Оше, Ноокате, Узгене.

С начала года мобильный широкополосный интернет 4G LTE О! стал доступен сотням тысяч кыргызстанцев. Жители более чем в 1 тысяче 300 отдаленных населенных пунктах смогли почувствовать улучшение качества связи, кто-то воспользовался высокоскоростной технологией 4G LTE впервые. Список населенных пунктов продолжает расширяться.

Более 6 миллионов кыргызстанцев, а это более 95 процентов всего населения страны, сегодня имеют доступ к этой современной высокоскоростной технологии от Мобильного оператора О!.

Включи 4G от лидера!

Карта покрытия сети О! доступна на сайте www.o.kg в разделе «Зона охвата».
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