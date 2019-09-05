«Халык Банк Кыргызстан»: Помогаем в озеленении нового парка на Южной магистрали

Руководство и сотрудники «Халык Банк Кыргызстан» с удовольствием поддержали инициативу городских властей по озеленению нового парка по улице Масалиева в столице. Под чутким руководством МП «Бишкекзеленхоз» закупили саженцы липы и дружно выехали на посадку деревьев.

«Наш банк уделяет особое место корпоративной социальной ответственности. Поэтому мы рады внести свою лепту в озеленение и благоустройство нового красивого парка нашего города», — отметил председатель правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Айкын Кабулов.

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