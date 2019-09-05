«Халык Банк Кыргызстан»: Помогаем в озеленении нового парка на Южной магистрали

Руководство и сотрудники «Халык Банк Кыргызстан» с удовольствием поддержали инициативу городских властей по озеленению нового парка по улице Масалиева в столице. Под чутким руководством МП «Бишкекзеленхоз» закупили саженцы липы и дружно выехали на посадку деревьев.
«Наш банк уделяет особое место корпоративной социальной ответственности. Поэтому мы рады внести свою лепту в озеленение и благоустройство нового красивого парка нашего города», — отметил председатель правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Айкын Кабулов.
О БАНКЕ:
- ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерней компанией АО «Народный Банк Казахстана», которое в 2018 году отпраздновало свое 95-летие.
- Уже более 14 лет «Халык Банк Кыргызстан» успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке страны.
- На сегодня ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет 19 отделений по республике: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене и Ноокате.
- ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основе банковской лицензии № 044.
- Для обслуживания клиентов банка в межгосударственных расчетах установлены корреспондентские отношения с крупнейшими банками Германии, США, России и Казахстана.