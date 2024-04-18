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Бизнес

«Халык Банк Кыргызстан» стал частью международной инвестиционной группы Visor

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» теперь является частью международной инвестиционной группы Visor International DMCC.

Сделка, утвержденная Национальным банком Кыргызской Республики, была завершена 18 апреля 2024 года.

Под управлением нового владельца банк представит инновационные финансовые решения как для физических лиц, так и для бизнеса, предлагая удобные, технологичные и безопасные продукты.

«Халык Банк Кыргызстан» сохраняет крепкое и стабильное присутствие в Кыргызской Республике уже на протяжении 20 лет.

Присоединение к международной инвестиционной группе Visor для банка станет новым этапом развития и цифровой трансформации.

Основные достижения банка за последние годы:

• признан лучшим банком в Кыргызстане по версии издания Global Finance в марте 2024 года;

• интернет-банкинг для бизнеса в 2023 году вошел в тройку лучших по версии SME Banking Agency, а мобильное приложение Halyk признано самым инновационным в Кыргызстане в 2022 году по версии Global Banking and Finance Review;

• первым внедрил политику устойчивого развития с прогрессивными практиками в области экологии, социальной ответственности и управления (ESG).

О Visor International DMCC

Visor International DMCC инвестирует в различные секторы, включая телекоммуникации, финтех, возобновляемую энергию и торговлю, как в Центрально-Азиатском регионе, так и за его пределами.

Среди других инвестиций Visor владеет крупнейшим оператором связи в Кыргызстане — Мобильным оператором О! и значимой платежной системой «О!Деньги».

Многолетняя история успешной реализации проектов обещает стабильное и инновационное будущее для банка, который продолжит предлагать традиционные банковские услуги, наряду с внедрением инновационных технологичных сервисов для своих клиентов.

Лицензия НБ КР № 044 от 22.06.2017.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/291937/
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&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; стал частью международной инвестиционной группы Visor «Халык Банк Кыргызстан» стал частью международной инвестиционной группы Visor
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