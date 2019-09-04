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Бизнес

Смартфоны Huawei в рассрочку до девяти месяцев без переплат и первого платежа

Широкий выбор смартфонов Huawei: выгодные цены, кредит, рассрочка!

Все это вы найдете в магазинах O!Store. 95 филиалов ждут вас по всему Кыргызстану за выгодной покупкой вашего мобильного спутника.

Все смартфоны Huawei доступны в O!Store в рассрочку на три/шесть/девять месяцев без первоначального взноса и процентов банка! Цены стартуют от 833 сомов в месяц при покупке телефона в рассрочку на девять месяцев.

Смартфоны Huawei — идеальное сочетание превосходного качества и доступной цены. Эти телефоны могут похвастаться высокой производительностью, которая обеспечивается сочетанием современных технологий, стильным дизайном, качеством сборки и адекватной ценой.

Полный каталог моделей смартфонов Huawei представлен на сайте ostore.kg.

  • БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по Бишкеку;
  • ПОДАРОК +10 ГИГАБАЙТ скоростного интернета при заказе онлайн на сайте ostore.kg;
  • ГАРАНТИЯ производителя.

При покупке смартфонов Huawei в Бишкеке или Чуйской области вас ждет дополнительный вкусный подарок!

Спрашивайте наличие интересующей модели и более подробную информацию, в том числе перечень необходимых документов для оформления кредита или рассрочки, по телефону 0 705 007 000 или на сайте www.ostore.kg.

Для тех, кто ценит время, есть возможность оформить рассрочку или кредит онлайн. Просто высылайте свои документы и ожидайте ответа банка.

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.

Срок действия акции: с 04.09.19 по 04.10.19 (включительно). Условия рассрочки: первоначальный взнос — 0 процентов, процентная ставка — 0 процентов, срок кредитования — на три, шесть или девять месяцев, максимальная пороговая сумма кредита — 70 тысяч сомов, количество смартфонов на одно физическое лицо — не более трех штук, без предоставления скидки 50 процентов на линейку тарифов «Переходи на О!». Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Цены актуальны на 04.09.2019. Лицензия «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
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