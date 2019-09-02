Пора в школу. Где мой ребенок? Что делает в интернете? С кем общается?

Наши дети растут в эпоху интернета. Они начинают пользоваться смартфонами порой раньше, чем учатся хорошо говорить. Как бы печально это ни звучало для взрослого поколения, это современные реалии нашего времени. НО взрослым можно научиться ими управлять!

Рано или поздно каждый родитель задумывается: чем его чадо занимается в Сети? Какие посещает сайты, в каких группах состоит, с кем общается? Часто напрягает сам факт постоянного залипания ребенка в телефоне или за компьютером.

Пришло время предпринять конкретные действия для защиты детей в интернете. Благо, в Кыргызстане появился такой продукт — приложение О! Safe Kids от Мобильного оператора О!, созданное совместно с крупнейшим разработчиком в сфере информационной безопасности «Лабораторией Касперского». Оно как раз и решает все эти задачи. Приложение доступно для скачивания и подключения для всех абонентов оператора, а в новых тарифах «Переходи на О! + O! Safe Kids» включено БЕСПЛАТНО в пакет предоставляемых услуг. Чтобы активировать его, нужно скачать приложение O! Safe Kids и набрать команду *234*1# с мобильного телефона родителя.

Что предлагает мобильное приложение О! Safe Kids

определение местонахождения ребенка и контроль выхода за периметр;

контроль времени использования устройств;

контроль активности в интернете и социальных сетях (Facebook и «ВКонтакте»);

контроль доступа к программам и приложениям;

уведомления в реальном времени.

О! Safe Kids работает на Android и iOS и имеет следующие функции:

Как это работает?

Система в реальном времени направляет уведомления на почту и мобильное устройство родителя в тех случаях, когда ребенок ослушался предупреждения, вышел за пределы безопасного периметра, запустил небезопасное приложение и так далее.

Где мой ребенок?

Вы можете указать на карте разрешенный периметр, в котором ребенок должен находиться в определенный временной интервал. Например, с утра он должен быть в школе, а вечером — дома. Если устройство ребенка покинет разрешенный периметр в указанный временной интервал, вы получите уведомление.

Интернет

Установите категории сайтов, которые запрещено посещать ребенку. Безопасный поиск позволяет исключить нежелательный контент из результатов поиска в самых популярных поисковиках. Система оповещает вас, если ребенок пытается искать информацию на запрещенные темы (алкоголь, наркотики, для взрослых и так далее). Также можно вручную указать адреса запрещенных порталов.

Использование устройств

Ограничьте время, когда ребенку можно использовать смартфон. Вы можете настроить общее количество часов в день. Таким образом, если ребенку разрешено пользоваться телефоном 4 часа в день, то он сможет использовать это время в течение всего дня, пока не достигнет ограничения. Можно создать гибкое расписание по часам и дням недели. По истечении времени устройство блокируется и на экран выводится соответствующая надпись. Ребенок может запросить продление времени. После этого на аппарат или на почту родителя поступит запрос ребенка.

Контроль приложений

Включите запрет запуска нежелательных для ребенка приложений. Дозируйте время работы с любым установленным приложением на его устройстве. Включите ограничение на скачивание приложений по возрастному рейтингу, установленному в App Store и Google Play.

Социальные сети

Будьте в курсе публикаций ребенка и изменений в списке друзей в Facebook и «ВКонтакте». Также система будет сообщать о подозрительных группах, в которых состоит ваш ребенок. Для настройки этого раздела потребуются учетные записи и пароли ребенка.

Советы психолога

На портале https://portal.safekids.kg/ , а также в мобильном приложении вы найдете советы психолога, которые позволят вам правильно построить диалог с ребенком. Помогут объяснить ему, почему вы решили установить те или иные ограничения. Советы психолога помогут вам правильно отреагировать на действия вашего ребенка в социальных сетях или при поиске нежелательной информации. Вам легко будет ориентироваться, так как советы разбиты по разным возрастным группам.

Нужно отметить, что O! Safe Kids предоставляет немало возможностей для контроля и защиты ваших детей. Однако стоит помнить, что одними запретами проблемы с ними не решаются. Больше общайтесь с ребенком, прислушивайтесь к нему и будьте для него лучшим примером!

Итог