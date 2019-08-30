В августе заработало более 150 новых базовых станций 4G LTE от О! в регионах

4G LTE-сеть Мобильного оператора О! продолжает набирать обороты по всей стране, что особенно актуально в Год развития регионов и цифровизации.

Всего в августе специалисты компании технически «прокачали» более 150 4G LTE базовых станций, что позволило значительно улучшить качество связи как в столице, так и в отдаленных районах.

Технические работы на днях охватили следующие населенные пункты:

Чуйскую область: на участке автодороги Бишкек — Ош, вдоль перевала Тоо-Ашуу, в городах Канте, Токмаке, Кара-Балте, в пгт Чон-Арык и в селах Панфиловском, Орто-Сай;

Иссык-Кульскую область: в городе Караколе, в селах Пионер, Жергез;

Нарынскую область: в городе Нарыне, а также в селах Джаны-Арык, Телек, Сары-Булак, Ак-Муз, Озгоруш, Талды-Суу, Ак-Кыя, Кок-Джар, Ак-Моюн, Ат-Баши;

Таласскую область: в городе Таласе и селе Боо-Терек.

Мобильный оператор О! — крупнейший оператор связи страны, который первым предоставил кыргызстанцам возможность пользоваться технологией высокоскоростной передачи данных 4G LTE. Сегодня О! — лидер по охвату и емкости 4G LTE-сети в Кыргызстане. Высокоскоростной широкополосный доступ к интернету от О! доступен свыше 95 процентов населения страны.

Включи 4G от лидера!

Карта покрытия сети О! доступна на сайте www.o.kg в разделе «Зона охвата».