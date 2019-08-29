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Бизнес

O! Safe Kids — защита ваших детей в интернете!

Для любого родителя нет в жизни ничего важнее безопасности и здоровья его ребенка.

Однако, в отличие от нас, родителей, наши дети растут уже совсем в другом мире, в эпоху глобального интернета. И интернет влияет на реальную жизнь сегодня настолько серьезно, что угрозы, с которыми ребенок сталкивается онлайн в интернет-пространстве, могут повлиять на его психическое и физическое здоровье точно так же, как и опасности, с которыми можно встретиться в реальной жизни.

Но как мы можем обеспечить безопасность наших детей в интернете? Всегда ли мы достаточно осведомлены, где находится ребенок, чем занят и что ищет в интернете, с кем общается и какие приложения использует?

Мобильный оператор О! совместно с крупнейшим разработчиком в сфере информационной безопасности «Лабораторией Касперского» представляет новый уникальный сервис — приложение О! Safe Kids, которое поможет вам заботиться и оберегать вашего ребенка в виртуальном и реальном мире.

С новым мобильным приложением О! Safe Kids становится значительно проще обеспечить безопасность ваших детей.

Просто установите приложение на родительском смартфоне в «режиме родителя» и на устройствах ваших детей в «детском режиме» и выберите нужные вам настройки безопасности и контроля через родительское приложение на вашем мобильном телефоне.

Теперь ваши дети под надежной защитой, даже когда вас нет рядом. Вы всегда будете знать и сможете контролировать:

  • где находится ваш ребенок;
  • заряжено ли его устройство;
  • блокировать нежелательные сайты и неприятный контент;
  • управлять временем, которое ваш ребенок проводит в телефоне и интернете;
  • блокировать отдельные приложения, задавать ежедневный лимит их использования;
  • отслеживать активность вашего ребенка в Facebook и «ВКонтакте», а также его новых друзей.

Мгновенные уведомления позволят вам присматривать за детьми прямо через приложение на вашем смартфоне или планшете. Мобильное приложение O! Safe Kids работает на Android и iOS. Также управлять услугой можно на портале portal.safekids.kg.

ВАЖНО! Чтобы вы имели возможность заботиться о безопасности своих детей, Мобильный оператор О! в своей новой линейке тарифов «Переходи на О! + O! Safe Kids» включил приложение О! Safe Kids в пакет услуг без дополнительной платы. Активировать услугу можно, набрав команду *234*1#.

O! Safe Kids — надежная ЗАЩИТА ваших детей в интернете!
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