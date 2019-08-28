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Бизнес

Емкость и покрытие 4G LTE-сети от О! расширили еще в 60 населенных пунктах

Мобильный оператор О! продолжает проект по улучшению качества связи и расширению охвата 4G LTE-сети в отдаленных районах Кыргызстана, который реализуется в рамках Года развития регионов и цифровизации страны. Благодаря усилиям огромной команды технических специалистов оператора О! уже более 95 процентов населения всей страны  а это более 6 миллионов кыргызстанцев  сегодня имеет доступ к этой современной высокоскоростной технологии.

В сети Мобильного оператора О! регистрируется впечатляющий рост мобильного трафика в стандарте 4G LTE, который из года в год как минимум удваивается.

С учетом этой тенденции строятся новые базовые станции, которые обеспечивают увеличение охвата высокоскоростным мобильным интернетом 4G LTE, а также усиливают качество сигнала в следующих городах и населенных пунктах:

 в Джалал-Абадской области: в городе Кара-Куле, а также в селах Торкент, Сары-Талаа, им. Куйбышева (Бала-Чычкан), Арал, Джаны-Джол, Айры-Там, Джаны-Шаар, Джар-Таш, Бууракан, Кызыл-Озгоруш, Чеч-Добо, Сумсар, Массы;

 в Ошской области: в городах Оше, Узгене, в селах Сары-Таш, Нариман, Кош-Коргон, Кызыл-Дыйкан, Какыр, Ак-Кыя, Сары-Таш, Тогуз-Булак, Кызыл-Ой, Первое Мая, Ылай-Талаа, Сай, Ак-Кыя, Кара-Кульджа, Кара-Кочкор, Каратай, Кара-Эчки, Кызыл-Ордо, Туз-Бель, Учкаптал, Ак-Терек, Аюу, Тосой, Кайрат, Заргер, Ак-Джар, Какыр;

 в Баткенской области: в городах Айдаркене, Исфане, в селах Халмион, Орозбеково, Кара-Джыгач, Кара-Кыштак, Марказ, Кулду, Джаны-Айыл, Самаркандык, Джаны-Бак, Коргон, Патан, Чарбай-Сай, Кара-Суу, Катран, Ак-Арык, Маданият.

Включи 4G от лидера!

О!— лидер по охвату и емкости 4G LTE-сети в Кыргызстане. Высокоскоростной широкополосный доступ к интернету от О! доступен свыше 95 процентов населения страны. Карта покрытия сети О! доступна на сайте www.o.kg в разделе «Зона охвата».
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