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Бизнес

Не хватает до зарплаты? Кредит без справок и поручителей в приложении «Мой О!»

Теперь у пользователей кошелька «О!Деньги» есть возможность получать кредиты до 5 тысяч сомов прямо в приложении! Больше не нужно ждать очереди в банке, собирать справки или искать поручителей. Для оформления кредита потребуется только паспорт. Все быстро, просто и удобно!

Как получить кредит на кошелек «О!Деньги»?

  1. Зарегистрируйтесь в приложении «Мой О!».
  2. Заполните онлайн-заявку и загрузите фото паспорта.
  3. Подпишите договор в офисе при первом оформлении.
  4. Оформляйте последующие кредиты в удобное время не выходя из дома!

Погасить кредит так же просто через кошелек «О!Деньги». Данные по кредиту легко посмотреть в приложении, это позволит вовремя его оплатить и избежать просрочки.

Подробная информация по номерам: 515 и 0707 000 515.

Услуга доступна гражданам КР в возрасте от 20 лет.

Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 037. Банк вправе отказать в выдаче кредита. Комиссия составляет 10 процентов от суммы кредита. В случае неоплаты в течение 30 дней предусмотрено начисление пени в размере 0,1 процента в день.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817 и 3022030817.
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