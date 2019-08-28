5 камер в смартфоне! Honor 20 и его PRO-версия уже в продаже в O!Store

Если учитывать пять камер с оптическим зумом и стабилизацией, большую батарею, много памяти, топовый процессор, обновляемый Android и сервисы Google — перед нами почти флагман. Приходите в магазины O!Store — оцените новинку!

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Honor 20 — это смартфон с голографической стеклянной задней панелью и камерой 48 МП с четырьмя объективами. Настоящее произведение инженерного искусства, которое сочетает стильный внешний вид и высокую производительность.

За свои деньги Honor 20 — интересное устройство с топовыми параметрами, которое в сети O!Store можно купить в рассрочку на 6 месяцев всего за 4 тысячи 665 сомов в месяц или в кредит. Его полная стоимость — 27 тысяч 990 сомов.

Honor 20 Pro — для тех, кто хочет максимум: более емкую батарею на 4 тысячи мАч, 8/256 ГБ памяти и еще более продвинутые камеры. За флагманские характеристики придется чуть доплатить. При этом стоимость смартфона при покупке в рассрочку на полгода составит всего 5 тысяч 998 сомов в месяц. Полная стоимость флагмана — 35 тысяч 990 сомов.

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Цены действительны на момент публикации. Товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Спрашивайте о наличии интересующей модели и задавайте вопросы, в том числе о перечне необходимых документов для оформления кредита и рассрочки, по телефону 0 705 007 000 или на сайте www.ostore.kg. Кредит и рассрочку на смартфоны предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк». Отмечаем, что банк вправе отказать в выдаче кредита или предоставлении рассрочки без объяснения причин. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР 037.