Еще 60 отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к сети 4G LTE от О!

Сегодня высокоскоростной мобильный 4G LTE интернет от лидера телекоммуникационного рынка Кыргызстана О! доступен более 95 процентам жителей Кыргызстана.

Всего более 1 тысячи 300 населенных пунктов с начала 2019 года получили возможность пользоваться современной технологией четвертого поколения беспроводной связи.

Только за прошедшую неделю команда технических специалистов О! установила новые и дополнительные базовые станции в десятках сел и городах по всему Кыргызстану, в их числе:

Джалал-Абадская область: в городах Кызыл-Кие, Сузаке, Джалал-Абаде, Кара-Куле и в селах Атана, Базар-Коргон, Мукур, Ит-Агар, Джангактуу-Булак, Джаны-Айыл, Ак-Суу, Таш-Кутчу, Орукту, Орукту-Сай, Тенги, Ала-Бука;

Ошская область: в городах Оше и Узгене;

Баткенская область: в городе Кадамджае, в селах Чекелик, Джошук, Кулунду, Кок-Талаа, Достук, Чекелик, Джошук, Боз-Адыр, Мырза-Патча, Самат, Арка, Достук, Борбордук, в пгт Сулюкта и Восточный;

Таласская область: в городе Таласе, а также в селах Туйте, Ынтымак, Таш-Арык, Ак-Джар, Бакай-Ата, Джон-Арык, Кек-Токой;

Нарынская область: в селах имени Куйбышева, Мин-Булак, Кочкор, Баш-Кууганды, Достук, Эмгек-Талаа, Ак-Талаа, Таш-Башат.

«Оптимизация 4G LTE-сети О! продолжается полным ходом. Буквально каждую неделю наши технические службы строят и вводят в эксплуатацию новые базовые станции по всей стране. Причем акцент делается именно на труднодоступные районы. Увеличение количества базовых станций позволяет не только значительно улучшить качество мобильной связи в целом, но и выполнить наиболее актуальную задачу в рамках масштабной цифровизации страны — обеспечивать региональное население высокоскоростным широкополосным интернетом 4G LTE», — отмечает технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко.

Мобильный оператор О! — крупнейший оператор связи страны, который первым предоставил кыргызстанцам возможность пользоваться новейшими технологиями по высокоскоростной передаче данных стандарта 4G LTE.

Включи 4G от лидера!

Карта покрытия сети О! доступна на сайте www.o.kg в разделе «Зона охвата».