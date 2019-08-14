Кыргызстанцы могут оплачивать банковскими картами прямо со смартфона

С электронным кошельком «О!Деньги» в приложении «Мой О!» легко совершать платежи банковской картой прямо со своего смартфона! Это стало возможным благодаря полезной функции добавления карт к кошельку «О!Деньги», пользователи которого могут добавлять и использовать карты систем «Элкарт», Visa, Mastercard.

Это действительно удобно, и вот почему:

Добавленная банковская карта избавляет от необходимости искать платежный терминал. Пополнить баланс кошелька в нужный момент или совершить оплату можно прямо со счета карты.

С картой в приложении у вас всегда будет выбор способа оплаты: с электронного кошелька или со счета карты.

Значительная экономия времени. Больше не придется передавать карту кассиру, тратить время на ввод пин-кода и подписание чека.

Выгодные условия. Оплата картами «Элкарт» через кошелек «О!Деньги» без комиссии. Отсутствие комиссии также предусмотрено для держателей всех видов дебетных и кредитных карт DemirBank. А для карт Visa и Mastercard других банков комиссия составляет всего 1,5% от суммы.

Гарантированная безопасность. Все операции по картам надежно защищены в соответствии с международным стандартом безопасности данных PCI DSS.

Добавить карту к кошельку просто: достаточно открыть вкладку «Мои карты» в приложении «Мой О!», указать и подтвердить данные карты, и все преимущества этой удобной опции становятся доступны!

«Мой О!» — это функциональное мобильное приложение, которое помогает контролировать расходы, выбирать тариф, просматривать остатки гигабайтов и минут, а также оплачивать интернет, коммунальные услуги, онлайн-игры, штрафы ГУОБДД и более 300 сервисов через удобный кошелек «О!Деньги». Скачать: http://o.kg/l/myo

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.